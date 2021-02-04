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Ekonomi 2020’nin getiri şampiyonu faizsiz fonlar oldu
Ekonomi

2020’nin getiri şampiyonu faizsiz fonlar oldu

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2020’de faizsiz fonların yüzde 33,9 getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ettiğini belirterek “Bireysel fon performansı olarak da Katılım Emeklilik Hisse Fonu, tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109,31’lik getiri ile yılı yine lider bitirdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:16:00 -
2020’nin getiri şampiyonu faizsiz fonlar oldu

Halkın giderek daha fazla teveccüh gösterdiği faizsiz fonların sektöre doping etkisi yaptığını belirten Sincek, “2020’de faizsiz fonların pazar payı geçen yıl sonundaki yüzde 13,70’lik rakamdan yüzde 18,12’ye yükseldi. 2020’de emeklilik sektörü ortalama yüzde 23’lük getiriye sahipken Emeklilik Gözetim Merkezi’nin hesapladığı EGM Faizsiz Tüm Endeksi verilerine göre sadece faizsiz fonlar ise yüzde 33,9 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlar yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Üst üste getiri şampiyonu oluyoruz

Katılım Emeklilik olarak yüksek fon performansıyla BES’in cazibesinin artırılmasında öncü olduklarını aktaran Ayhan Sincek, “Bireysel fon performansı olarak yıllardır üst üste getiri şampiyonu oluyoruz. Son olarak yüzde 59,72’lik getirisi ile 2019 yılının birincisi olan Katılım Emeklilik Hisse Fonu, 2020’de de şampiyon oldu. Hisse Fonumuz, tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109,31’lik getiri ile yılı yine birinci tamamladı” ifadelerini kullandı

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