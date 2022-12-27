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Ekonomi 2020'den beri bir ilk: ABD'nin ticaret açığında rekor!
Ekonomi

2020'den beri bir ilk: ABD'nin ticaret açığında rekor!

ABD'de mal ticareti açığı 2 yılın en düşük seviyesinde. Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen mal ticaret açığı, ekimde 98,8 milyar dolar olmuştu

Yeniakit Publisher
2022-12-27 17:53:00 -
2020'den beri bir ilk: ABD'nin ticaret açığında rekor!

ABD'de mal ticareti açığı, kasımda aylık yüzde 15,6 azalarak 83,3 milyar dolar ile Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 15,6 azalarak 83,3 milyar dolara indi. Beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden mal ticaret açığının bu dönemde 96,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ekimde mal ticaret açığı 98,8 milyardı

Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen mal ticaret açığı, ekimde 98,8 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı kasımda yüzde 3,1 azalışla 168,9 milyar dolara, mal ithalatı ise yüzde 7,6 azalarak 252,2 milyar dolara düştü.

Ayrıca, kasımda toptan eşya stokları aylık bazda yüzde 1 ve perakende stokları yüzde 0,1 arttı.

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Yorumlar

Dünyanın Yakancılar toplulugunun barındıgı yabancılardan meydana gelmiş, yeryüzünde ne kadar

Dünyalık seven varsa ABD bir araya gelmiş. Bunların acıklamasına inalınırmı?

Görün artık siyonistin oyunu ki

Önümüzdeki manevi degerlere, ve işimize, birbirimize sahip cikalım. Yoksa böyle giderse müslümanlarda birlesmede acık verecek hiç birleşemeyecek
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