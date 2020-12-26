2020'de siyaset dünyası önemli isimleri kaybetti

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Türk siyasetinde önemli rol oynamış isimler, bu yıl hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Demokratik Sol Parti Kurucusu Rahşan Ecevit, Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu ile Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş gibi Türk siyasetinde önemli rol oynamış isimler yaşamını yitirdi.

2020 yılında siyaset dünyasının kaybettiği ilk isim, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Partinin (DSP) kurucusu ve ilk genel başkanı Rahşan Ecevit oldu.

Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Ocak'ta Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata gözlerini yuman Ecevit, siyasetçi kimliğinin yanı sıra ressam ve yazar kimlikleriyle de tanınıyordu.

Selanik'ten Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine yerleşen bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit, Robert Kolejinden mezun oldu. Rahşan Ecevit, aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi. Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit'in eşine duyduğu sevgisi de en az siyasi yaşantısı kadar çok konuşuldu. Rahşan Ecevit'in yazdığı "Pülümür'de Aşk" adlı roman 2002'de tiyatroya uyarlandı.

Eşinin ölümü sonrası Emrehan Halıcı ile Bülent Ecevit Vakfını kuran Rahşan Ecevit, vefatına kadar vakıfta çalışmalarını sürdürdü.

- Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Türk siyasetinin önemli isimlerindendi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz da 30 Ekim'de 73 yaşında vefat etti. Siyasi yaşamına 1980'li yıllarda başlayan, Devlet Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, ANAP liderliği ve üç kez Başbakanlık yapan Mesut Yılmaz, Türk siyasi hayatındaki önemli isimler arasındaydı.

Türkiye'de, 19 Şubat 2001'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında "Anayasa fırlatma" olayı yaşandığında Başbakan Yardımcısı olan Mesut Yılmaz, "Başbakan'a bu konuda destek vermek, siyasi bir sorumluluktur. Yapılan muamele tamamen haksızdır." diyerek tarafını açıklamıştı.

Yılmaz, 1997'de Türkbank'ın özelleştirilmesi süreciyle ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle "ihaleye fesat karıştırdığı" gerekçesiyle Yüce Divan karşısına çıkan ilk başbakan olmuştu.

Mesut Yılmaz, 1996'da ANAP Genel Başkanlığı döneminde ziyarette bulunduğu Budapeşte'de yumruklu saldırıya uğramış ve burnu kırılmıştı. 1996'daki Susurluk kazasının ardından ortaya atılan iddialar ve bağlantıların değişik boyutlarıyla incelenmesini isteyen Yılmaz, bu amaçla bir de Susurluk Raporu hazırlatmıştı.

Mesut Yılmaz, büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın 16 Aralık 2017'de intihar etmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Sağlık sorunları da bulunan Yılmaz, bu olayın etkisiyle bir daha toparlanamadı.

- Siyasetin renkli kişiliği Osman Durmuş

Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu 26 Ekim'de hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Osman Durmuş, siyaset dünyasının en renkli kişiliklerinden birisiydi. DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümetinin Sağlık Bakanlığını yapan Osman Durmuş, Bakanlığı dönemindeki açıklamalarıyla kamuoyunun hep gündemindeydi.

Osman Durmuş, lösemi hastası Dr. Oktar Babuna'ya uygun iliğin bulunması amacıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına "Kampanya sonrası gen haritamız çıkartıldı. Muhtemel bir savaşta genlerimize duyarlı virüs üretip, Türk askerlerinde savaşacak güç bırakmayabilirler." diyerek karşı çıkmıştı. Durmuş, Bakanlıkta konuyla ilgili bir Etik Kurul oluşturulması emrini vermiş ve bu kurul, kampanyanın sakıncalı olduğuna karar vermişti. Osman Durmuş'un bu kararı uzun süre eleştirilse de kampanya sonunda bağış için toplanan 160 bin kan örneğinden 120 bininin ABD'ye gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki devlet hastanesini ziyareti sırasında kaloriferlerin çok fazla yandığını gören Durmuş'un, sıcaklığın mevsim şartlarına göre ayarlanması uyarısında bulunarak hastanenin Başhekimine verdiği "ellerini 5 dakika kaloriferin üzerinde tutma cezası" da uzun süre konuşulmuştu.

Bakanlık bahçesine Kırgızistan'dan getirilen kıl çadır (otağ) kurduran Osman Durmuş, halkla ilişkiler hizmetinin burada yapılacağını, vatandaşları çadırda ağırlayacaklarını belirtmişti.

Osman Durmuş, bakanlığı süresince aşı konusundaki çalışmalarıyla da hep gündemde olmuştu.

- Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan

2020 yılında hayatını kaybeden siyasi isimlerden birisi de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'dı. 86 yaşındaki Kazan, 9 Mart'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1933 yılında Sakarya'da doğan Şevket Kazan 1971'de Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisine katıldı. Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette Çalışma Bakanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra bir yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.

Refah Partisinden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

Anayasa Mahkemesinin, 16 Ocak 1998'de "laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu" gerekçesiyle Refah Partisini kapatmasını takiben Necmettin Erbakan ve bazı diğer Refah Partililerle birlikte Şevket Kazan'a da 5 yıl siyaset yasağı getirilmişti. Kazan, siyaset yasağının kaldırılmasıyla 22 Şubat 2003'te Necmettin Erbakan ile birlikte Saadet Partisine katılarak siyasete geri dönmüştü.

Erbakan'ın vefatı ile aktif siyaseti artık bıraktığını belirten Kazan, daha sonra Saadet Partisi'nden Bursa 1. sıra adayı olmuştu. Kazan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesiydi.

- Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, 1 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 65 yaşındayken vefat etti.

Kayseri Develi'de 1955'te dünyaya gelen Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik alanda yürüttüğü çalışmalarla profesörlük unvanı alan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yaptı.

Akademik araştırmaları çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulunan Kuzu, mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazdı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Burhan Kuzu, 2001'de AK Parti'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüten Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Burhan Kuzu, AK Parti MKYK üyesiydi.

- BTP Lideri Haydar Baş

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, 14 Nisan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

1947 yılında Trabzon'da doğan Baş, 1970 yılında Erciyes Üniversitesine bağlı Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Doktorasını Bakü Devlet Üniversitesinde tamamlayan ve bu üniversitede göreve başlayan Baş, aynı üniversitede "Profesörlük" unvanını aldı. 13 yıl Bakü Devlet Üniversitesinde öğretim görevinde bulunan Baş, 1970'te Milli Selamet Partisi ile tanıştı ancak bir süre sonra partiden ayrıldı. 1994 seçimlerinde Doğru Yol Partisini destekleyen Baş, 25 Eylül 2001'de, vefatına kadar liderliğini üstleneceği Bağımsız Türkiye Partisini kurdu.

Haydar Baş, "Milli Ekonomi Modeli ve Kalkınma Projeleri", "Sosyal Devlet - Milli Devlet" "Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler" gibi onlarca kitabın da yazarıydı.

- AK Parti'nin kurucu üyelerinden Zeki Ergezen

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen ise 2 Ekim'de 71 yaşındayken Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kansere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, AK Parti Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

TBMM'de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine de seçilmişti. Zeki Ergezen, 58. ve 59. Hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı.

- AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, henüz 51 yaşındayken mide kanseri nedeniyle 16 Ekim'de hayatını kaybetti.

Hristiyan Ermeni bir baba ile Çerkez Müslüman bir annenin çocuğu olan Esayan, 1969 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Esayan, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümünde yaptı.

Esayan, 2001 yılından itibaren Hrant Dink'in davetiyle "Dar Kapı" başlığı altında Agos gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Agos gazetesinin yayın hayatına devam edebilmesi adına bir süre daha çalışan Esayan, Dink'in birinci ölüm yıl dönümünün ardından Agos'tan ayrıldı ve yazılarına son verdi.

Birçok gazetede köşe yazarlığı yapmanın yanı sıra sivil toplum örgütlerinde çeşitli projelerde çalışan ve danışmanlık hizmeti veren Esayan, İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından "2013 Yılı Türkiye-Ermenistan Gazetecilik Ödülü"ne layık görüldü.

Aynı zamanda yazar olan Markar Esayan'ın "Şimdinin Dar Odası" adlı ilk romanı, 2004 İnkılap Kitabevi Büyük Ödülü'nü kazandı. Esayan'ın "Karşılaşma" ve "Jerusalem" adlı romanlarının yanı sıra bir siyasi inceleme kitabı ve denemeleri de bulunuyordu.

Esayan siyasi hayata AK Parti ile katıldı. TBMM'de 25, 26 ve 27. dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliğine seçilen Esayan, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerini de yürütüyordu.

Markar Esayan, Anayasa Komisyonu, Türkiye-Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştu.

- Kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, 2 Haziran'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Tekdal, serbest avukatlık yaptı.

Kapatılan Refah Partisinin Kurucu Üyeleri arasında yer alan Tekdal, aynı zamanda partinin ilk genel başkanıydı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Refah Partisi Genel Başkanı olduktan sonra Refah Partisinde Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Tekdal, 1995 genel seçimlerinde milletvekili seçilmişti.

- Eski Bakan Nevzat Ayaz

Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlarından Nevzat Ayaz, 3 Aralık'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Nevzat Ayaz, 1930'da Çankırı'nın Bayramören ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1953-1954 eğitim öğretim döneminde mezun olan Ayaz, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde komiser muavini, komiser ve başkomiser olarak görev yapmıştı.

Sinop ve Balıkesir Emniyet Müdürü olarak görev alan Nevzat Ayaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi. Ayaz, 1975'te Zonguldak, 1979'da İstanbul, 1988'de İzmir illerine vali olarak atandı.

20 Ekim 1991'deki genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden milletvekili seçilerek 19. Dönem Çankırı Milletvekilliği yapan Nevzat Ayaz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini de üstlendi.

- Hayatını kaybeden komutanlar

Bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli kademelerinde görev yapmış komutanlardan da hayatını kaybedenler oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 26 Mayıs'ta 88 yaşındayken çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

1932 yılında Çankırı'da doğan Karadayı, Kara Harp Okulundan 1951, Uçaksavar Okulundan 1953 yılında mezun oldu. Karadayı, 1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargah Subaylığı yaptı.

Karadayı, 1963 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra 12. Tümen İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2. Tümen Topçu Komutanlığında Karargah Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında Proje Subaylığı, Kara Harp Okulu'nda Öğretim Üyeliği ile Lojistik Şube Müdürlüğü, Şam Kara Ataşeliği, 33. Tümen 86. Piyade Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

İsmail Hakkı Karadayı, 1977 yılında Tuğgeneralliğe , 1981 yılında Tümgeneralliğe, 1985 yılında Korgeneralliğe yükseldi. Korgeneral olarak 8. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunan Karadayı, 1989 yılında Orgeneralliğe terfi ettikten sonra Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Orgeneral Karadayı, 30 Ağustos 1994'te atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998'de emekliye ayrıldı.

Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay Başkanı olarak Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına da katılmıştı. Yıllar sonra yargıya taşınan 28 Şubat süreciyle ilgili mahkemede "28 Şubat süreci, bazı çevrelerce söylendiği gibi bir darbe süreci asla değildir." savunmasını yapan Karadayı, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını, "takdiri indirim nedeni" kabul ederek, cezayı müebbet hapse çevirdi. Karadayı yaşı ve sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

- Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından emekli orgeneral Aytaç Yalman, 15 Mart'ta 80 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Üsküdar'da 1940'da doğan Yalman, 1960 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden ve 1976 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargah Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulunan Yalman, 1976-1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yaptı.

1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra eden Yalman, 1983-1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1986'da Tuğgeneral, 1990'da Tümgeneral, 1994'te Korgeneral rütbesine terfi eden Yalman, 1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atandı. Yalman, 1998 yılında Suriye ile yaşanan kriz sonrası 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü. 24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanan Aytaç Yalman, 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

29 Ağustos 2004 tarihinde emekli olan Yalman, Ergenekon Davası kapsamında ortaya çıkan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen günlüklerle ilgili hakkında soruşturma yürütüldüyse de beraat etti.

- Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Hikmet Köksal, 25 Şubat'ta kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti.

Artvin'de 1932 yılında doğan Hikmet Köksal, 1953'te Bursa Işıklar Askeri Lisesinden, 1955 yılında Topçu Asteğmen Rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1957 yılında Topçu Okulunu bitiren Köksal, muhtelif topçu birliklerinde Batarya Takım ve Batarya Komutanlığı yaptı. 1969 yılında Kara Harp Akademisini bitirerek kurmay olan Köksal, 1980 yılına kadar çeşitli birlik ve karargahlarda, birlik komutanlığı ve karargah subaylığı görevlerinde bulundu.

1980'de tuğgeneral, 1984 yılında tümgeneral, 1988'de Korgeneral rütbesine terfi eden Köksal, bu rütbede Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Jandarma Asayiş Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerini yaptı.

1992'de Orgeneral rütbesine terfi eden Köksal, bu rütbede Ege Ordusu Komutanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı görevlerini üstlendi. Hikmet Köksal, 26 Ağustos 1996 tarihinde atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığından, 1 Eylül 1997 tarihinde yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı.

28 Şubat soruşturmasında göz altına alınarak tutuklanan Hikmet Köksal, Eylül 2013'te mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

