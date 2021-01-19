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Ekonomi 2020’de sınır kapılarından 3,4 milyon ticari araç geçti
Ekonomi

2020’de sınır kapılarından 3,4 milyon ticari araç geçti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kara sınır kapılarında yük ve yolcu trafiğinin yoğunlaştığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:08:00 -
2020’de sınır kapılarından 3,4 milyon ticari araç geçti

Pekcan, “2020’de sınır kapılarımızdan 1,7 milyonu giriş, 1,7 milyonu çıkış olmak üzere 3,4 milyon ticari araç geçti” dedi. Pekcan, “En fazla ticari aracın geçtiği kapı 1 milyon 90 binle Irak’a açılan Habur oldu. Habur’u 704 binle Kapıkule, 315 binle Sarp izledi” açıklamasında bulundu. Geçen yıl sınır kapılarından 7,6 milyon yolcunun giriş çıkış yaptığına işaret eden Pekcan, “2019’da yolcu geçişi 27,5 milyon iken 2020’de salgının olumsuz etkisiyle bu rakam 7,6 milyona geriledi. Ancak ticari faaliyetlerimiz, alınan tedbirlerin etkisiyle sekteye uğramadı” diye konuştu.

Demir yolları aktif

Pekcan, İran’a açılan gümrük kapılarında tampon bölge bulunmaması nedeniyle sevkiyatların demir yoluna yönlendirildiğini kaydetti. Temassız ticaret uygulamasının Kapıköy’de uygulandığını dile getirdi. Vagonların karşılıklı olarak lokomotiflerle itilip çekildiğini anlatan Pekcan, şunları ifade etti: “Kapıköy’de temassız ticaret uygulamasının devreye alındığı 4 Mart-3 Haziran 2020 tarihleri arasında günlük ortalama 33 vagonun giriş, 41 vagonun çıkış işlemi gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde demir yollarının ticarette çok daha aktif biçimde kullanılmasını arzu ediyoruz.”

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