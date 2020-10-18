2020'de en çok satılan telefonlar belli oldu

Counterpoint Technology Market Research isimli bir araştırma şirketi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satılan telefon markalarını açıkladı. Yayınlanan rapora göre Güney Kore merkezli Samsung, Nisan-Ağustos ayları arasında en çok satılan telefon markası oldu.

Listenin ikinci sırasında Huawei yer aldı. Huawei'i takip eden marka ise Apple oldu.

Rapora göre Ağustos ayının sonunda Huawei'nin akıllı telefon pazarındaki payı, aynı yılın Nisan ayına kıyasla yüzde 5 azalarak yüzde 16 seviyesine geriledi.

Yüzde 12 seviyesinde olan Apple, listenin 3.sırasında yer aldı. Apple'ı, Nisan ayındaki yüzde 8'lik payını yüzde 3 artırarak yüzde 11 seviyesine çıkaran Çinli üretici Xiaomi takip etti.