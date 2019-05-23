"2020'de 2 milyon gencimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz"





KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz, üye sayısını bu yılın sonuna kadar 10 milyona çıkarmayı hedefledikleri belirterek, "İnşallah 3 yıl içerisinde bu sayıyı 20 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Aygündüz, "Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen seminer için geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu ifade eden Aygündüz, "Konfederasyonumuz, gençliğimiz için kurulmuştur ve 81 ilde il başkanlıklarımız mevcuttur. Yurt içinde ve yurt dışında spor ve kültür etkinlikleri düzenliyoruz. Konfederasyonumuz tüm ekibiyle Türk gençliğini kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yönlendirmeyi amaç edinmiştir. Türkiye gençliğine sahip çıkarak yeni Rıza Kayaalpler, Hamza Yerlikayalar ve Cemal Kamacılar yetiştirerek, ülkemize büyük katkılar sunmak istiyoruz." diye konuştu.





- "Milli sporumuz güreşe de ilgi var"





Birçok ilde madde bağımlılığı ile mücadele ve sporun faydalarına ilişkin çeşitli projeler başlattıklarını anlatan Aygündüz, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye genelinde 7 milyon 500 bin üyemiz var. Yaptığımız etkinliklerimizde günün hatırası olarak bütün çocuklarımıza forma hediye ediyoruz. Kurduğumuz stantlarımızda çocuklarımıza, yazdırdıkları branşlara göre yönlendirme yapıyoruz. Bunu yaparken diğer federasyonlarımızla bağlantılı hareket ediyoruz. 2020 yılı için hedefimiz en az 2 milyon gencimizi sporla buluşturmak. Gençlerimizin kabiliyetine göre her alana yönlendirme yapıyoruz. Tabii gençlerimiz en fazla futbol, basketbol ve yüzme alanlarına ilgi gösteriyor. Bunların haricinde kısım kısım da olsa karate, tekvando ve milli sporumuz güreşe de ilgi var. Bizler gençlerimizi diğer şampiyonlar gibi yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."





- "Yıl sonuna kadar üye sayımızı 10 milyona ulaştırmak istiyoruz"





Aygündüz, kendilerine bağlı federasyonlarda spor yapan gençlerin madalya almalarından son derece mutluluk duyduklarını belirterek, en az 100 gencin de milli formayı giymeye hak kazandığını aktardı.

Bütün proje ve çalışmaları 3 bakanlıkla ortaklaşa yaptıklarını anlatan Aygündüz, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte hareket ediyoruz. Şu anda 7,5 milyon olan üye sayımızı yıl sonuna kadar 10 milyona ulaştırmak istiyoruz. İnşallah 3 yıl içerisinde de bu sayıyı 20 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Aslında gençlerimiz sporu seviyor ama maalesef aileler çocuklarını derslerden geri kaldığını düşünerek spordan alıyor. Bununla ilgili de Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde spor liseleri açıldı. Ayrıca sporla ilgilenen çocuklarımızın devamsızlık endişesi de ortadan kaldırıldı. İnşallah bundan sonra da spor liseleri ve spor üniversiteleri projelerimiz devam edecek. Bütün çalışmalarımız; gençlerimiz ve daha güçlü Türkiye için."



