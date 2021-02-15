2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının tamamlanması ile birlikte bekçilik sınav sonuçları adaylar tarafından sorgulanıyor. Polis Akademisinden son dakika 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları açıklaması geldi. Peki bekçi yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?
Polis Akademisi (PA) Başkanlığı tarafından yapılan 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları için adaylar 19 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri aralığında başvuru işlemlerini tamamladı ve 20 Ocak 2021 tarihinde ise yazılı sınav tamamlandı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Bekçilik sonuçlarına e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Bekçilik sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
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