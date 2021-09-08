2020 yılı sıkıntılı geçmişti! Rekolte arttı, fiyatlar dizginlendi

Uzun süredir artan fiyatıyla gündemden düşmeyen ayçiçeği yağı, bu yıl için umut veriyor. Sektör, üretimde rekor bekliyor. Rekolte 1,7 milyon ton sınırını zorlayacak. Bu, fiyatları dizginleyecek.

zun süredir artan fiyatıyla gündemden düşmeyen ayçiçek yağı, bu yıl için umut veriyor. Hasat döneminin başladığı bitkisel yağ sektörü, ayçiçeği üretiminde rekor bekliyor. Karadeniz havzası ülkelerinde ve Türkiye’de bu sezon rekoltenin artmasının, fiyatlarda durulmaya yol açacağı öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil; Türkiye’de ve dünyada üretimin azalması nedeniyle 2020 sezonunun çok sıkıntılı geçtiğini belirterek “Ülkemizde uzun yıllardan sonra ilk defa ayçiçeği üretim rekoltemiz 1,7 milyon ton sınırını zorlayacak. Üreticinin de sanayicinin de yüzünü güldürecek bu rekolte, yıllık ihtiyacımız olan 2,5-3 milyon ton hedefine ulaşmada çok önemli bir gelişme. Ayçiçeğinde en çok ithalat gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Bölgesi’nde de üretim haberleri sevindirici. Sadece Ukrayna ve Rusya’da toplam üretimin 35 milyon ton sınırını zorladığı görülüyor. Sektör olarak, önümüzdeki dönem bitkisel yağ fiyatlarında ‘durulma yaşanacağını’ ve fiyatları artık öngörebileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Ham madde faturası

“Pandemi döneminde ayçiçeği ile sürekli gündemde yer aldık” diyen Büyükhelvacıgil, ham maddede ithalata dayalı bir gıdanın fiyat kırılganlığı da oluşturabildiğini kaydetti. Ocak ayından itibaren fiyatlarda daha durağan bir noktaya gelindiğini belirten Büyükhelvacıgil “Türkiye için ticaret borsalarında oluşan fiyatlara baktığımızda ayçiçeği tohumu alımı, 5 bin lira bandına oturmuş görünüyor. Bitkisel yağ fiyatları birbiriyle etkileşim içinde olduğu için dünyadaki gelişmelere göre fiyatlarda aşağı veya yukarı olmak üzere bazı oynamalar olabilir. Ancak bir stabilite sağlandı. Toptan rafine yağ fiyatı, Ocak 2021’de ortalama ton başına 11 bin 200 lira iken, ağustos ayı ortalamamız ton başına 11 bin 300 lira civarında gerçekleşti. Yağlı tohumlar, ülkemizin ithalattaki ilk 10 kalem içerisinde yer alıyor. Ham madde bakımından maalesef yüzde 75 oranında dışa bağımlıyız. 3,5-4 milyar dolar civarında bir bedeli dışarıya ödüyoruz. Dünyada palm yağı veya kanola yağındaki bir kriz bile anında ayçiçeği fiyatlarında değişkenliğe sebep oluyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde palm yağındaki bir fiyat yükselişi anında ayçiçeğini yukarı çekti. Güçlü bir sanayimiz ve Avrupa standartlarının üzerinde modern bir teknolojik altyapımız var. Doğru bir üretim planlamasıyla ayçiçeğinde dışa bağımlılığı sona erdirerek, dünyadaki fiyat dalgalanmalarından da daha az etkilenir ve üreticinin de sanayicinin de yüzünü güldürebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Hedef 3 milyon ton

Tahir Büyükhelvacıgil “Stabil vergi düzenlemesi uygulayabilirsek, ithalata dayalı sektörümüzde sıkıntıları azaltabiliriz, öngörülebilirliği artırabiliriz. En önemli hedefimiz, ayçiçeğinde üretimimizi 2,5-3 milyon tona çıkarabilmek. Yağlı tohumlarda ithalatı, dolayısıyla ham madde maliyetlerini düşürürsek, dünya ile çok daha güçlü rekabet edebilecek düzeye gelebiliriz. Türkiye, zengin tarımsal potansiyeli olan bir ülke. İklim değişikliği sorununun ciddi sonuçlarını düşünerek, geleceğe dönük bir tarım politikası ve planlaması ile ilerlemeliyiz” dedi. (Türkiye Gazetesi)