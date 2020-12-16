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Aktüel "2020 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı" yapıldı
Aktüel

"2020 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı" yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Doğu Akdeniz'deki uluslararası sularda kontrol faaliyetleri, denizlerde Kovid-19 denetimleri, komutanlığın 2021 hedefleri, yaşadığı gelişim ve atılan adımlar, projeler ve düzensiz göçle mücadele gibi konular ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:58:00 -
"2020 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı" yapıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "2020 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına gelen Soylu'yu Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir törenle karşıladı. Mangayı selamlamasının ardından şeref defterini imzalayan Soylu, daha sonra "2020 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı"na başkanlık etti.

Basına kapalı düzenlenen toplantıda, Doğu Akdeniz'deki uluslararası sularda kontrol faaliyetleri, denizlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri, komutanlığın 2021 hedefleri, yaşadığı gelişim ve atılan adımlar, projeler ve düzensiz göçle mücadele gibi konuların ele alındığı öğrenildi.

Toplantıda, Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Toplantıya 14 ayrı noktadan ikmal komutanları ile grup komutanları da videokonferans yöntemiyle katıldı.

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