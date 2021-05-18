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Dünya 2020 yılı evden çalışma verileri yayımlandı
Dünya

2020 yılı evden çalışma verileri yayımlandı

Avrupa İstatistik Ofisi, geçtiğimiz yıla ait evden çalışma verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:25:00 -

Avrupa İstatistik Ofisi 2020 yılı evden çalışma verilerini yayımladı. Korona virüs salgını sebebiyle Avrupalıların yüzde 12,3’ünün iş yerine gitmek yerine evinde çalıştığı ortaya çıktı.

En yüksek oran Finlandiya'da

AB üyesi 27 ülke arasında 2020 yılında evinde çalışanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 25.1 ile Finlandiya, yüzde 23.1 ile Lüksemburg ve yüzde 21.5 ile İrlanda oldu.

Bu ülkeleri yüzde 18.1 ile Avusturya, yüzde 17,8 ile Hollanda izledi.

En düşük oran Bulgaristan'da

Söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,2 ile Bulgaristan, yüzde2.5 ile Romanya, yüzde 3.1 ile Hırvatistan, yüzde 3.6 ile Macaristan olarak belirlendi…

Türkiye'de oran yüzde 3

Evden çalışma oranı Türkiye’de ise yüzde 3 olarak ölçüldü. Bu arada bu oranlar salgın öncesindeki yıllarda yüzde 5 civarında seyrediyordu.

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