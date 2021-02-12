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Aktüel 2020-YDUS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Aktüel

2020-YDUS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2020-YDUS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 20 Şubat’ta ÖSYM tarafından yapılacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (YDUS) girecek adaylar 2020-YDUS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? sorusunu soruyordu. ÖSYM’den YDUS sınavı giriş yerleri konsunda açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:54:00 - 2021-02-12 14:55:22
2020-YDUS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (YDUS) giriş belgelerini erişime açtı. 20 Şubat’ta uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

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