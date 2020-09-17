  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 2020-YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Aktüel

2020-YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:22:05 -
2020-YDS giriş belgeleri erişime açıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) giriş belgelerini eşirime açtı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 27 Eylül'de yapılacak 2020-YDS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca 2020-YDS için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü çikolata firmasından şoke eden açıklama: Helal değiliz
Dünya

Dünyaca ünlü çikolata firmasından şoke eden açıklama: Helal değiliz

Dünyaca ünlü çikolata firması Nutella, sosyal medya hesabından 'Helal misiniz?' sorusuna skandal bir cevap verdi.
Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif

Türkiye ve Rusya arasında yapılan Suriye görüşmelerinde kriz patlak verdi.
Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti
Dünya

Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti

Fransa, 2006 senesinde kaçak yollarla ülkeye gelen PKK'lı terörist Mehmet Yalçın'ı Türkiye'ye teslim etti.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı