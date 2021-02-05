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Eğitim 2020 TYT puanını kullananlar 2021’in TYT hariç diğer oturumlarına girebilir mi?
Eğitim

2020 TYT puanını kullananlar 2021’in TYT hariç diğer oturumlarına girebilir mi?

2020 TYT puanı ile YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 YKS başvuruları 4 Şubat itibariyle başladı. YKS sınavına girecekler 2 Mart’a kadar başvurularını yapabilecekler. 2021 YKS sınav için adaylar her bir oturum için 90 TL YKS başvuru ücreti ödeyecek. YKS başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki 2020 TYT puanını kullananlar 2021’in TYT hariç diğer oturumlarına girebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 12:37:00 -
2020 TYT puanını kullananlar 2021’in TYT hariç diğer oturumlarına girebilir mi?

ÖSYM 2021 YKS başvuru kılavuzunda ‘2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.’ açıklamasında sonra 2020 TYT puanını kullanma şartları nelerdir? araştırılıyor. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava başvuruları başladı. YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler. 2021-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir. 2020-2021 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler, örtaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS’ye başvuruda bulunabilecekler.

2020 TYT puanı ile YKS başvurusu nasıl yapılır?

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanını 2021-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur.

2020 TYT puanını kullananlar 2021’in TYT hariç diğer oturumlarına girebilir mi?

Bilindiği gibi YKS TYT puanı iki yıl geçerlidir. Geçen yıl YKS TYT’ye girenler bu yıl da geçen seneki TYT puanını kullanabilmekte. 020 TYT puanını kullananlar 2021’in TYT hariç diğer oturumlarına girebilir miyim?

2021 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın

 

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