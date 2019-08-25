0553 313 94 23

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı

Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:58
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı

Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı.


Japonya’da Tokyo Olimpiyatları ile birlikte 2020’de gerçekleştirilecek Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı. 25 Ağustos’ta başlayacak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda, dünyanın dört bir yanından gelecek sporcular, iki yeni spor dalı olan badminton ve tekvando dahil 22 spor dalında 540 farklı müsabakada yarışacak.



Bilet başvuruları sürüyor


İlk etapta yalnızca Japonya’da yaşayanlara açık olan paralimpik bilet satış çekilişi başvuruları başladı. Başvurular 9 Eylül’e kadar devam edecek. Müsabakaları seyirci ile doldurmayı hedefleyen organizasyon komitesi, eski İspanyol futbol yıldızı Andres Iniesta’nın görme engelli sporcularla futbol oynadığı bir de tanıtım videosu hazırladı.



Sıcak engeli


Paralimpik Oyunları için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, organizatörler bir dizi aksaklıkla mücadele ediyor. 2020 yazında aşırı sıcakların yaşanması beklenen Japonya’da, paratriatlon müsabakaları tedbir amaçlı olarak yarım saat erken başlayacak.


Öte yandan paratriatlon müsabakalarının yüzme etabının gerçekleştirileceği bölgede su kalitesi yetersiz bulunduğu için, deneme müsabakalarının yüzme etabı iptal edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokakta bulunan silahlar faciaya neden oluyordu
    1. Sokakta bulunan silahlar faciaya neden..
    2. Çocuk tacizi şüphelisi linç edilmek..
    3. Barut: "Mısır taban fiyatı revize..
    4. Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı"..
    5. Yeni dönem için temel atıldı! 500’den..
    6. Yeşilyurt Belediyespor’da Türkiye..
    7. Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
    8. "Kralların Ressamı" anıldı
    9. Ressam Güher: "Resmin içinde..
    10. Temmuz ayında Erzurum’da 17 şirket..
    11. İnkalardan günümüze: Sağlık anahtarı
    12. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Güven’in..
    13. "Huzur Akdeniz" uygulamasında 24 bin..
    14. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1..
    15. "Biga Bal Mumu ve Arı Keki Tesisi" 80..
    16. (Özel) Balat’ta halk mezatına yoğun..
    17. Kestiği ağaç hayatının sonu oldu!..
    18. Cep telefonu için dehşet saçan..
    19. CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor
    20. Ürdün'de sigara protestosu!
    21. Ayvalık’ta 15. Zeytin Hasat Günleri..
    22. Melikgazi’den eğitime bir destek daha
    23. İsrail ordusu: "Şam’da İran..
    24. "ABD için Afganistan'daki barış konusu..
    25. (Özel) Selçuklu Mezarlığı’na..
    26. Kız öğrenci yurdunda panik! AFAD ve UMK
    27. PKK'ya 'Pençe' darbesi! 9 terörist..
    28. Donald Trump'ı kızdıracak açıklama!..
    29. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı,..
    30. Samsun’da acı olay! Eşini ve kızını..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek