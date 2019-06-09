



KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya alan sporcularımız sayesinde Türk tekvandosu, çok önemli başarılar elde etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi sporcularımız moral buldu." dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Kastamonu'da düzenlenen 19 Mayıs İller Arası Gençlik Şampiyonası'na katılan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir organizasyon izlediklerini söyledi.

Mayıs ayında düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'ndan önemli başarılarla döndüklerine işaret eden Şahin, "İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bine yakın sporcu mücadele etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi son Dünya Şampiyonası olması açısından önemliydi. Bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya alan sporcularımız sayesinde Türk tekvandosu, çok önemli başarılar elde etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi sporcularımız moral buldu." ifadelerini kullandı.

Şahin, 2019'a çok iyi başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Avrupa Başkanlık Kupası oldukça iyi geçti. 4 bin kişiyi ülkemizde ağırladık. Yüzlerce sporcumuz tecrübelerini artırdı, kotalar alındı. Sporcularımız Amerika, Hollanda ve Belçika'da düzenlenen şampiyonalara katıldı. Bu şampiyonalarda da altın ve gümüş madalya alan sporcularımız tecrübe kazandı. Bu süreçte adım adım hazirana geldik. 13 ay sonra yapılacak olimpiyatlara şimdiden hazırız. İyi durumdayız. Sporcu sayımız 500 bin, aktif sporcu sayımız 160 binlerin üzerinde. Aktif sporcu sayımızı artırma düşüncesindeyiz."

Kastamonu'daki şampiyonanın güzel geçtiğini dile getiren Şahin, "Burada gençlerimiz izledik. Buralardan gelen sporcularımızı eğiterek son Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptırdığı, il müdürlüğüne ait çok güzel bir tesis bulunduğuna işaret eden Şahin, "Valiliğimiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün desteğiyle orayı federasyon olarak almak istiyoruz. Sporcularımızı burada şampiyonalara hazırlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.



