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2020 Resmi tatil takvimi: Toplamda kaç gün resmi tatil olacak?

2020 Resmi tatil takvimi yayımlandı. Çalışanları ve öğrencileri yakından ilgilendiren resmi tatiller belli oldu. Buna göre tatil planını şimdiden yapanlar oteller rezervasyonlarını ayarlamaya başladı. Peki gelecek yıl resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

27 Eylül 2019 Cuma 09:46
2020 Resmi tatil takvimi: Toplamda kaç gün resmi tatil olacak?

2020 Resmi tatil takvimi: Bayramlar hangi güne geliyor? 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu. Tatil planını şimdiden şekillendirmek isteyen ve otellerde erken rezervasyon fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar resmi tatilleri merak ediyor. Peki önümüzdeki yıl resmi tatiller hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geliyor? 2020 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? 

YENİ YIL TATİLİ

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek. 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramıperşembe gününe denk gelecek.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 09:46
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