Aydın’ın Didim ilçesi, 2020 yılında yapılacak olan Nümismatik ve Para Kongresine ev sahipliği yapacak.

Didim’de yaşayan Nümismatik (Metal para bilimi) ve Koleksiyoner Serhat Atak (40) çabalarıyla 2020 Nümismatik ve Para kongresi Didim’de yapılacak.

Kongreye yurt içi ve yurt dışından 350 koleksiyonerin katılmasının beklendiğini kaydeden Atak, Osmanlı dönemi banknot ve madeni paraları ile Cumhuriyet dönemi banknot, madeni para ve değerli eşyalar ile siyasi ve yerel olmak üzere değişik konularda 600 bin adet koleksiyonun olduğunu söyledi. Atak, “Didim’de ilk kez gerçekleştirilecek kongrede ülke içinden ve yurt dışından 350 koleksiyonerin katılması bekliyoruz. Bu kongrede camiamızdaki insanlarla yüz yüze gelerek tanışma, yeni bilgiler edinme ve Didim’in tanıtılması noktasında bir adım olacak. Ayrıca kongrenin sürdürülebilir olması noktasında görüşmeler yapacağız. Tarihi bir kent olan ilçemiz Didim’i de bu şekilde gündeme getirmek hedefindeyiz” diye konuştu.