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Aktüel 2020-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Aktüel

2020-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:02:39 -
2020-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, 12-13 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, kurumun internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ulaşabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanamayacağı vurgulandı.

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