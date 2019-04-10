2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri
- Yunanistan: 22 - Türkiye: 2610 Nisan 2019 Çarşamba 20:41
İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında konuk olduğu Yunanistan'ı 26-22 yendi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Kozani kentindeki Lefkovrisi Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi, 11-11 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarının son bölümlerinde aradaki farkı açan ay-yıldızlılar, maçı 26-22 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Milliler, gruptaki 4. maçında da Yunanistan ile karşılaşacak. Mücadele, 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak.
Gruptaki ilk iki maçını kaybeden Türkiye, Kuzey Makedonya'ya 31-27, İzlanda'ya da 33-22 mağlup olmuştu.
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