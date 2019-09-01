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2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na Lassa desteği

2020 yılında Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın ana sponsorlarından biri de Brisa Lassa oldu.

01 Eylül 2019 Pazar 15:53
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na Lassa desteği

2020 yılında Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın ana sponsorlarından biri de Brisa Lassa oldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2020 yılında gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın ana sponsorlarından biri de Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın öncü markası Lassa oldu. Brisa İzmit Fabrikası’nda düzenlenen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Direktörü Aziz Sırnaç, Lassa Bisiklet Takımı ve basın mensupları katıldı.


Türkiye’de sporun ve sporcunun gelişimine katkı sunduklarını ifade eden Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Lassa, Türkiye’de doğup 80’e yakın ülkede başarı kazanan, ülkemizin en güçlü markalarından bir tanesidir. Her zaman Türk sporunun gelişimine ve gelişmesine katkı sağlamak adına çalışmalar gerçekleştirdik. Ülkemizde bisiklet sporuna Lassa Bisiklet Takımı ile destek vermeye 40 yıl önce başladık. Her zaman birçok başarıya imza atmış olan takımımız hem ulusal hem de uluslararası arenada ülkemizi temsil etmektedir. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ile etkinlikte hem organizasyona hem de Lassa Bisiklet Takımı ile sporcularımıza sağlam bir destek sunacağız. Sporcularımız, yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız ile birlikte şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.


Bisiklet sporunun ülkemizdeki başarısından söz eden Başkan Ekrem Yüce, “Bugün burada ülkemiz için hatta Dünya için bir gurur kaynağı olan ve başarı trendini yakalamış, hem kalitesiyle hem de yapmış olduğu sosyal aktivitelerle gerçekten ülkemizde adından söz ettiren Brisa Lassa’yı tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere 2020 Dünya Dağ Bisikleti Turnuvası Sakarya’mızda gerçekleşecektir. 2020 yılında şehrimizde düzenlenecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın ana sponsorlarından biri olan Lassa ile imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Pedal çeviren şehir Sakarya


Açıklamalarına devam eden Başkan Yüce, “Şampiyonanın şehrimizde yapılacak olması bizim için çok büyük bir gurur. Hem bisiklet kültürünün yaygınlaşması hem de şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu şampiyonaya şehir olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız. Bisiklet takımımızın başarılarının yanı sıra şehrimizin her alanına yayılan bir farkındalık oluşturacak, Sakarya’da pedal çeviren şehir imajını yaygınlaştıracağız. Bu vesileyle bugün Lassa ile imzaladığımız sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını bir kez daha temenni ediyor, 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz MTB Cup yarışlarına tüm bisiklet sevdalılarını davet ediyorum” şeklinde konuştu.



Dünyanın gözü Sakarya’da olacak


Sponsorluk anlaşması sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, “Ülkemiz adına gurur kaynağı olan Ayçiçek Bisiklet Vadisini Sakarya’mızın hatta ülkemizin hizmetine sunduk. Kısa süre önce Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık. İnşallah 2020 yılında da dünyanın gözü Sakarya’da olacak. Böyle bir etkinliğin şehrimizde ve ülkemizde olmasından dolayı büyük bir gurur ve heyecan içerisindeyiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gereken tüm çalışmaları yapacağız. Şampiyonayı en iyi şekilde icra edeceğiz. Destekleri ve himayeleri dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:53
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