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2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri

- Türkiye 3. eleme grubunda yarın Eskişehir'de, Kuzey Makedonya ile karşılaşacak

11 Haziran 2019 Salı 10:22
2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri


ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası 3. Eleme Grubu'nda yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Eskişehir Spor Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak müsabakada Rus hakem çifti Evgeny Zotin ve Nikolay Volodkov görev alacak.

Türkiye grubunda şu ana kadar oynadığı 4 maçta, 4 puana ulaşarak, 3. sırada yer aldı.


- Milliler galibiyetle tanışamadı


Ay-yıldızlılar yarın Kuzey Makedonya ile dördüncü maçına çıkacak. Geride kalan 3 maçta millilerin rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.

Milliler, 2006 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da rakibine 36-33, deplasmanda da 37-31 mağlup oldu.

Türkiye, 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde de Kuzey Makedonya'ya deplasmanda 31-27 kaybetmişti.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:22
  1. 2020 avrupa hentbol şampiyonası
  2. 3. Eleme Grubu
  3. HENTBOL
  4. Kuzey Makedonya
  5. türkiye

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