2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman? EURO 2020 ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yaz oynanması gereken EURO 2020 bu yıl yapılacak. Organizasyon ertelense de ismi değişmedi. EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvada 24 ülke yer alacak. 12 ayrı ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuvada sayı 11’e düştü.

EURO 2020 Türkiye hangi grupta?

Türkiye, turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye grupta Galler, İsviçre ve İtalya ile karşılaşacak. A Milliler ilk maçını İtalya ile 11 Haziran 2021'de Roma Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla, St. Petersburg ve Londra'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında EURO 2020'nin ev sahibi kentlerinde değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Müsabakalara seyirci alacağını garanti etmeyen Bilbao ve Dublin organizasyondan çıkarılırken, Bilbao'daki maçların Sevilla'da, Dublin'deki karşılaşmaların ise St. Petersburg ve Londra'da oynanacağı belirtildi.

Buna göre, Sevilla'daki La Cartuja Stadı, yüzde 30 kapasiteyle E Grubu’ndaki 3 maç ile son 16 turundaki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Aynı gruptaki diğer 3 müsabaka St. Petersburg Stadı'nda oynanacak, Londra'daki Wembley Stadı'nda da son 16 maçlarından biri yapılacak.

Karşılaşmalara en az 14 bin 500 seyirci alınacağını bildiren Münih kentinin ev sahipliği garanti edildi. Şampiyonadaki ev sahibi sayısı ise 12'den 11'e düştü.

EURO 2020'nin oynanacağı şehirlerden Budapeşte yüzde 100, St. Petersburg ve Bakü yüzde 50, Amsterdam, Bükreş, Glasgow, Kopenhag ve Roma yüzde 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin vereceğini duyurmuştu.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:

İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya