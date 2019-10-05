Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi 2020'de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Bu nedenle asgari ücretle çalışanlar son dönemde sık sık "2020 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun cevabını aratıyor.

2020 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi 2020 yılına aylar kala maaşlarına yeni yılda ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2020 yılı için asgari ücrete enflasyon rakamlarına göre zam yapılması planlanıyor. 2019 yılı için asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmıştı. Asgari ücretle çalışanlar 2019 yılında net 2.020.90 TL maaş alıyor.

Asgari ücrette ne kadar zam yapılacak?

Enflasyon rakamları ve kesintiler hesaplandığında asgari ücrete 345 TL zam yapılması bekleniyor.