202 bin kadına 22 milyar lira destek

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı'nın ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan Bakan Kacır, ülkeye ve girişimcilere yeniden öz güven kazandırdıklarını belirterek, milli ve özgün teknolojilere odaklanan, yenilikçi, yüksek katma değerli, rekabetçi, sürdürülebilir üretimi esas alan kalkınma modeliyle, bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ettiklerini dile getirdi.

Kacır, savunma sanayisinden uzay teknolojileri ve otomotive uzanan pek çok alanda Türkiye'yi dünyada söz sahibi aktör konumuna taşıdıklarını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı’nda bilimde, teknolojide, AR-GE’de, inovasyonda ve yüksek teknoloji üretiminde dünyada öncü, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tahkim etmiş bir Türkiye vizyonuyla, kimseyi geride bırakmadan, kadınıyla, erkeğiyle milletimizin her bir ferdinin bilim ve teknoloji yolculuğuna katılmasını desteklemeye, teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

Bilim ve teknolojide kadının rolünün kalkınma yolculuğu için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Kacır, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşırken kadınların cesareti, kararlılığı ve merhametiyle daha nice başarılara imza atacaklarını vurguladı.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN ÖNÜNDEYİZ

Kacır, kadınların sosyal hayatın dönüşümüne verdikleri katkılara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınların kurdukları vakfiyelerin hayır kurumu olmaktan öte, bir dönemin sosyal ve toplumsal ihtiyaçlarının en önemli yüklenicisi olduklarını biliyoruz. Bugün de bireyleri ve toplumları dönüştüren büyük atılımların arkasında kadın aklının ve emeğinin izleri bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ülkemizde kadınlar, son 23 yılda her alanda hak ettikleri mertebelere ulaştılar. Bugün gerek bilim ve teknolojide gerekse girişimcilikte kadın temsiliyeti açısından birçok Avrupa ülkesinin önündeyiz. AR–GE insan kaynağımızın yüzde 34,2’sini oluşturan kadınlar, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil dönüşüme uzanan geniş bir alanda Milli Teknoloji Hamlemizi mümkün kılacak kazanımlara imza atıyor."

Kacır, Türkiye'nin dünya lideri insansız hava araçlarında, yerli ve milli otomobilinde, kutup bilim seferlerinde ve uzay çalışmalarında Türk kadınının aklı, emeği ve alın terinin bulunduğunu söyledi.

Turcornlara değinen Kacır, "Girişimcilik ekosistemimizin iftiharı olan, 1 milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimimizin, bizim tabirimizle 7 Turcornumuzun 4'ünün kurucusu kadın girişimcilerdir. Öğretim üyelerimizin yüzde 47’sini oluşturan 88 bin kadın bilim insanımız, AR-GE ve inovasyon kültürümüzün gelişiminde öncü rol üstleniyor." dedi.

Bakanlık olarak kadınların toplumsal hayatın her sahasındaki gücünü perçinleyecek, temsiliyetini artıracak destekleri sunmayı sürdüreceklerini söyleyen Kacır, KOSGEB programlarında kadın istihdamını öncelediklerini ve kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguladıklarını kaydetti.

22 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK

Kacır, kalkınma ajansları ile kadın istihdamı ve kadın girişimciliğine son bir yılda 1,1 milyar lira kaynak sağladıklarını belirtti.

"Hayatın her alanında olduğu gibi bilim ve teknoloji dünyasında da kadınların yeteneklerini ve üretkenliklerini ortaya koyabilecekleri imkanları genişletiyoruz." diyen Kacır, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda TÜBİTAK eliyle, bilim insanlarına yönelik destek programlarımız kapsamında 202 binden fazla kadın araştırmacıya 22 milyar lira destek verdik. Akademi ve kamuya yönelik programlarımızda 22 bin kadın araştırmacımızı destekledik. TEKNOFEST’i düzenlediğimiz ilk yıl sadece yüzde 17 olan kadın yarışmacı oranı, aldığımız 507 bine yakın başvuruyla bu yıl yüzde 46’ya ulaştı. 81 şehrimizdeki 131 Deneyap Teknoloji Atölyemizde 6 bin 750 kız öğrencimiz, geleceğin bilim insanı, mühendisi, astronotu olma yolunda, yenilikçi teknolojilere yönelik eğitim görüyor."

Kadınların her alanda güçlü temsiliyeti ve etkin varlığının, daha büyük ve tam bağımsız, müreffeh Türkiye’yi mümkün kılacağını dile getiren Bakan Kacır, hayatın her alanında üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, sağlıklı ve güçlü toplumun teminatı olduğunu söyledi.

Kacır, KADEM İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı'nın, kadınların yenilikçi fikirlerini ürüne ve hizmete dönüştürmede öncü rol üstlendiğini ifade ederek, programa bu yıl 225 başvurunun yapıldığını ve 87 katılımcının ön elemeden geçtiğini belirtti.

Detaylı değerlendirme sürecinin ardından enerji ve sürdürülebilirlikten sağlığa, eğitimden tarım ve gıdaya kadar farklı alanlarda teknoloji çözümleri geliştiren 31 girişimcinin final kampında yer aldığını kaydeden Kacır, kamp boyunca katılımcıların yoğunlaştırılmış eğitimler aldığını ve alanında yetkin mentörlerle bire bir çalışarak projelerini olgunlaştırıp ticarileşme yol haritalarını netleştirdiklerini söyledi.

Girişimcilere ödüllerini veren Bakan Kacır, hatıra fotoğrafı çekimine katıldı.