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‘2019’da pozitif büyümenin sürdüreceğine inanıyoruz’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyerek güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü belirterek, "2019 yılında da pozitif büyüme performansını sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:32
‘2019’da pozitif büyümenin sürdüreceğine inanıyoruz’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin 2018 yılındaki ekonomi performansı ve 2019 yılı öngörülerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyerek güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü anımsattı.

MÜSİAD Başkanı Kaan, “Yatırımlar için oldukça elverişli demografik yapısı, genç nüfusu ve yeni ekonomi için gereken faaliyetlere açılan alanlarıyla oldukça büyük bir pazar olan Türkiye’nin, içinden geçmekte olduğu dengelenme sürecine karşın, 2019 yılında da pozitif büyüme performansını sürdüreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Kaan, kasım ayı itibarıyla enflasyon oranında başlayan gerileme sürecinin önümüzdeki aylarda da süreceğini öngördüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 09:32
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  3. Türkiye ekonomisi

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