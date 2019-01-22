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2019’da hacca görevli gidecek personelin mülakat yerleri belli oldu!

Din görevlisi, Bayan İrşad (Vaiz & KKÖ)görevlisi, Ekip personeli ve Hizmetli olarak görev almak için müracaat edenlerin mülakat yer ve tarihleri belli oldu. Mülakatlar yerleri ve tarihleri aşağıdaki linkten TC kimlik numaraları girilerek öğrenilecek. Mülakat giriş belgeleri aynı internet adresinden yazdırılabilecek.

22 Ocak 2019 Salı 22:48
2019’da hacca görevli gidecek personelin mülakat yerleri belli oldu!

Din görevlisi, Bayan İrşad (Vaiz & KKÖ)görevlisi, Ekip personeli ve Hizmetli olarak görev almak için müracaat edenlerin mülakat yer ve tarihleri belli oldu. Mülakatlar yerleri ve tarihleri aşağıdaki linkten TC kimlik numaraları girilerek öğrenilecek. Mülakat giriş belgeleri aynı internet adresinden yazdırılabilecek.

Diğer görevlerde görev almak isteyenlerin mülakat tarih ve bölge çalışmaları henüz belirlenmemiştir. Belirlendiğinde buradan ilan edilecektir.

Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 2. maddelerinde belirtilen unvanlarda görev almak üzere müracaat edenler arasından ilin hac yolcu sayısı da dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı korunarak, MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.

Mülakat ve sözlü/uygulamalı sınav tarihleri bilahare bildirilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav ve mülakatlarda başarılı sayılabilmek için 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 2. maddelerinde belirtilen unvanlarında görev almak üzere müracaat eden personelin görevlendirilmelerinde, sözlü sınav puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı liste sıralaması esas alınacaktır. (puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.)

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:48
  1. 2019 hac görevli personel
  2. 2019 hac görevli personel mülakatı

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