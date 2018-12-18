"2019'da gayrimenkulün reçetesi faizsiz finans sistemi olacak"

İSTANBUL (AA) - Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, 2019'da gayrimenkulün reçetesinin faizsiz finans sistemi olacağını belirterek, bu sayede gerçekleşen satışlarla sektörün nefes alacağını bildirdi.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, faizlerin yüksek olmasının konut satışlarını olumsuz etkilediğini kaydederek, sektör olarak, faizsiz finans sistemi ile satışları yukarı taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu sistemle alınan evlerin oranının yüzde 1'den yüzde 5'e yükseleceğini düşündüklerini aktaran Özkaya, Türkiye ekonomisinin 2018'de zor bir dönemeçten geçtiğini, buna bağlı olarak ekonominin lokomotifi inşaat sektörünün bazı sıkıntılar çektiğini anlattı.

Özkaya, "Bu sıkıntılara karşılık inşaat firmalarımızın profesyonelliği ve güçlü duruşlarının yanı sıra yapılan yasal değişiklikler ve konut kampanyaları da sektörü bir bütün içinde tuttu. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı da bunlardan biri oldu. Bizde bu mücadeleye yaptığımız indirimlerle destek verdik." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sıkıntılı dönemlerde faizsiz finans sistemleriyle sektöre destek olduklarını aktaran Özkaya, "Bankalardaki faizlerin artması insanları ev ve otomobil sahibi olmaktan uzaklaştırdı. İnsanlarımızı faiz ödemeden sadece yüzde 10'luk katılım ücreti ile ev sahibi yaptık. Sistemimize dahil olan vatandaşların mevcut konutlardan tercih yaptıkları için inşaat sektörüne de can simidi olduk." değerlendirmesinde bulundu.





- "Sektöre faizsiz finans sistemi nefes aldıracak"





Özkaya, 2019'da da gayrimenkulün reçetesinin faizsiz finans sistemi olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistem sayesinde gerçekleşen satışlarla sektör nefes alacak. 2019 yılı ülke ekonomisi için umut yılı olacak. Konut kredi faizlerinin artışı nedeniyle ötelenen satışların yerini faizsiz finans sistemi ile gerçekleşen teslimatlar alacaktır. Gayrimenkul sektöründe orta ve alt gelir grubuna hitap eden tek sektör olduğumuzu belirtmek isterim. Bu bakımdan 2019'da insanlarımızın daha yoğun ilgisiyle karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Şu anda faizsiz sistemlerle alınan evlerin oranının yüzde 1'den yüzde 5'e yükseleceğini de tahmin ediyoruz."

Özkaya, tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi olarak bu oluşumu insanların, özellikle orta ve alt gelir grubunun hizmetine sunduklarını kaydederek, sektör yetkililerinin de bu sistemden aman zaman bahsettiğini anımsattı.

İnşaattaki sıkışıklık ve satışlardaki durağanlığın bu sistem sayesinde 2019'da aşılabileceğini kaydeden Özkaya, "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hem de gayrimenkul derneklerimizin açıklamalarına bakacak olursak hepsi alt ve orta gelir gurubuna yönelik bizim uyguladığımız sistem gibi sistemlerle sektörün önünün açılacağını vurgulamaktadır." değerlendirmelerinde bulundu.