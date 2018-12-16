2019’da 16,1 milyar liralık destek

Hükümetten çiftçilerin yüzünü güldürecek bir açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında tarıma 16,1 milyar liralık destek vereceklerini belirtti. Destek miktarını 16 yılda yüzde 700 artırdıklarının altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu: “Buna paralel bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Aynı şekilde tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11,6 milyar adetten 19,3 milyar adede ulaştı.”