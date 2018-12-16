THY- Euroleague
0553 313 94 23

2019’da 16,1 milyar liralık destek

Destek miktarını 16 yılda yüzde 700 artırdıklarının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında tarıma 16,1 milyar liralık destek vereceklerini belirtti.

16 Aralık 2018 Pazar 11:09
2019’da 16,1 milyar liralık destek

Hükümetten çiftçilerin yüzünü güldürecek bir açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında tarıma 16,1 milyar liralık destek vereceklerini belirtti. Destek miktarını 16 yılda yüzde 700 artırdıklarının altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu: “Buna paralel bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Aynı şekilde tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11,6 milyar adetten 19,3 milyar adede ulaştı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:09
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. çiftçiler
  3. kırmızı et
  4. tavuk eti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yayla şenliğinde izlediği ata sporu hayatını değiştirdi
    1. Yayla şenliğinde izlediği ata sporu..
    2. Yerli ve milli üretim 'Samur'da hedef..
    3. Çin zulmü mezar taşlarına uzandı!
    4. Galatasaray deplasmanda"büyük" maç..
    5. 7 ay önce gördüğü takvim, ahşap..
    6. Brezilya basını resmen duyurdu!..
    7. Yapı Kredi Yatırım'dan, "Yatırım..
    8. ‘Bizi yıldıramazlar evi yeniden..
    9. Antik tiyatro 1500 yıl sonra "güneşe"..
    10. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    11. ABD ajanları bölgede cirit atıyor!..
    12. Üniversitelerin Tarih Kulüpleri..
    13. "İhtiyar delikanlılar"ın boccede..
    14. "Niş sektörlere desteğimiz devam edecek"
    15. TİKA'dan Kazak medya mensuplarına..
    16. İstanbul'da "Madde Bağımlıları..
    17. Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
    18. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zorlu..
    19. TSK'da "önemli" toplantılar
    20. Yatırımcılar Hazine'nin altın ve döviz..
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı