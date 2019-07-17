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2019 YKS sınav sonuçları son dakika sorgula

YSK 2019 sonuçları son dakika haber: 15 ve 16 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2019 YKS TYT, AYT ve YDS sınavlarına giren milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Üniversite adayları bir yandan 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını beklerken diğer yandan olası YKS puanları ve 2019 YKS başarı sıralaması ile tercihini yapmayı istediği üniversiteleri tespit etmeye çalışıyor. Peki 2019 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? YKS 2019 sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? YKS sonuçları sorgula. ÖSYM YKS 2019 sonuçları son durum ne? İşte YKS 2019 sınav sonuçları haberi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:52
2019 YKS sınav sonuçları son dakika sorgula

YSK 2019 sonuçları son dakika haber: 15 ve 16 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2019 YKS TYT, AYT ve YDS sınavlarına giren milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Üniversite adayları bir yandan 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını beklerken diğer yandan olası YKS puanları ve 2019 YKS başarı sıralaması ile tercihini yapmayı istediği üniversiteleri tespit etmeye çalışıyor. Peki 2019 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? YKS 2019 sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? YKS sonuçları sorgula. ÖSYM YKS 2019 sonuçları son durum ne? İşte YKS 2019 sınav sonuçları haberi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.  Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu. 

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim." 

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

YKS'de bir soru iptal edildi

Öte yandan, ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.  Duyuruda, şunlar kaydedildi: "2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir." 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:52
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