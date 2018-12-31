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“2019 yılında büyürken yatırıma devam edeceğiz”

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, "2019’da, etkin yönetim performansımızla kârlı büyüme, sağlam ve güçlü nakit akışı oluşturacak ve büyürken ülke ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:25
“2019 yılında büyürken yatırıma devam edeceğiz”

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, yılsonu öncesi 2018 ve 2019’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rekor artışlarla dolu son derece başarılı bir faaliyet yılı geçirdiklerini bildiren Doany, “Değişen ortama uyum sağlamak üzere attığımız erken adımlar sayesinde 2018’in ilk 9 ayında son 11 yılın rekor abone büyümesine ve son 10 yılın da rekor gelir artış oranına imza attık. 30 Eylül 2018 itibarıyla toplam abone sayımızı 44,7 milyona yükselterek kapsama alanı ve abone sayısı ile sektördeki lider konumumuzu güçlendirdik. Yine 2018’in ilk dokuz ayında 15 milyar liranın üzerinde gelir sağlayarak yıllık yüzde 12,7’lik artışla son 10 yılın en yüksek gelir artış oranını elde ettik” dedi.

Büyüme hız kesmeyecek

Paul Doany, 2019 yılı beklentilerini de paylaştı. Yıl içinde yaşanan dalgalanmalara rağmen istikrarlı ekonomi yönetimi ile birlikte son çeyrekte Türkiye’nin kendine stabil bir yol bulduğunu belirten Doany, “Bu anlamda, hem Türkiye ekonomisi hem de Türk Telekom adına geleceğe yönelik beklentimiz büyümenin hız kesmeden süreceği yönünde. 2019’da, etkin yönetim performansımızla kârlı büyüme, sağlam ve güçlü nakit akışı oluşturacak ve büyürken ülke ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

İşbirliği kaçınılmaz

Doany, “Sektör adına 2019, yeni 5G teknolojileri geliştirmek, test etmek ve bir yandan da gerekli altyapıyı tesis etmekle geçecek. Tüm bunlar çok ciddi yatırım maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Bu maliyetleri en aza indirmek ve mükerrer yatırımların önüne geçmek amacıyla 2019’da operatörler arası iş birlikleri de kaçınılmaz olarak artacak” değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:25
  1. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany
  2. Paul Doany
  3. Türk Telekom

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