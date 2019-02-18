2019 yılı Yatırım Programı'nda, proje tutarı 977 milyar lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409 milyar lira olan 2 bin 964 proje yer aldı.

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