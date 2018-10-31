2019 yılı bütçesi Komisyon'da görüşülmeye başlandı
2019 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Komisyonda Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların bütçesi görüşüldü.31 Ekim 2018 Çarşamba 19:23
AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, Cumhurbaşkanlığı, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı bütçeleri ele alınıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yapıyor.
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