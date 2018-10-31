0553 313 94 23
impression

2019 yılı bütçesi Komisyon'da görüşülmeye başlandı

2019 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Komisyonda Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların bütçesi görüşüldü.

31 Ekim 2018 Çarşamba 19:23
2019 yılı bütçesi Komisyon'da görüşülmeye başlandı

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, Cumhurbaşkanlığı, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı bütçeleri ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yapıyor.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 19:23
  1. Isparta
  2. 2019 yılı bütçe tasarısı
  3. 2019 yılı bütçesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anneliği ıskalayanlar, yaşlandıkça pişmanlığın acısıyla kavruluyor!
    1. Anneliği ıskalayanlar, yaşlandıkça..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    3. ÖTV ve KDV indirimi müjdesi iş..
    4. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Kaşıkçı..
    5. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı konuştu:..
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli..
    7. Spreylerde zehirli kimyasallar var
    8. Çanakkale'de yatağında yanmış halde..
    9. Kütahya'da üst geçide çarpan TIR..
    10. Neleri pişirmeli veya neleri çiğ..
    11. Pansuman yapmak özen isteyen bir iş
    12. AK Parti İstanbul adayı Binali..
    13. Gözlerinizin değerini bilin
    14. Milliler yüzümüzü güldürüyor! Zafere..
    15. Ellerde titreme hastalık habercisi..
    16. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    17. Koşu mu yürüyüş mü daha ideal?
    18. Asgari ücret ne zaman belli olacak?
    19. ByLock kullanan öğretmene FETÖ'den hapis
    20. Ülke şokta! Askeri araçlar..
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur