2019 TEKNOSFEST son başvuru günü ne zaman?

2019 TEKNOFEST başvuruları tüm hızıyla sürerken henüz başvurularını gerçekleştirmemiş kişiler 2019 TEKNOSFEST başvurusu ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte 2019 TEKNOSFEST ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'de düzenlenecek yarışmalar için başvuruların ne zaman biteceği, söz konusu yarışmalara katılmayı planlayan vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, 'TEKNOFEST 2019 başvuruları ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...

TEKNOFEST 2019 başvuruları ne zaman bitecek?

Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde heyecan yeniden başlıyor. Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları için başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Kazanan takımlara 2 milyon TL’nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden alınıyor. Yarışmacı takımları, para ödüllerinin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor. Öte yandan, bu yıl da yurt dışından takımların TEKNOFEST yarışmalarına başvuruları kabul ediliyor.

2019 TEKNOFEST ne zaman düzenlenecek?

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

19 farklı kategoride yarışılacak

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerindeki çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar, uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra, roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.

TEKNOFEST 2019 kapsamında Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları düzenlenecek.