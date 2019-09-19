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2019 Teknofest ne zaman sona erecek?

Ayakları yere basmayan festival olarak adlandırılan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, tüm hızı ile devam ediyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:15
2019 Teknofest ne zaman sona erecek?

Yerli ve milli otomobiller Teknofest'te! festival olarak adlandırılan TEKNOFEST, 17 Eylül tarihinde start verdi. Dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden biri sayılan geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine ilklere sahne olacak. 

TEKNOFEST NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 17 Eylül tarihinde başladı. Birçok etkinliğin düzenlendiği festival 17-18-19-20-21-22 Eylül tarihleri boyunca Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. 

TEKNOFEST KATILIM ÜCRETLİ Mİ?

Ayakları yere basmayan festival olarak bilinen  İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFES'te düzenlenen etkinlikler, yarışmalar, fuarlar, seminerler ve gösterilerin tamamı tüm halka ücretsiz olarak sunuluyor. 

Her yaştan ve meslekten herkese açık olan etkinliğe 13 yaş altı küçüklerin, veli veya öğretmenleri eşliğinde alana girmelerine müsaade ediliyor.

TEKNOFEST'E ÜCRETSİZ KAYIT NASIL YAPILIR?

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST'e ücretsiz giriş yapabilmeniz için ücretsiz online kayıt yapmanız gerekiyor.

Kayıt yapabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklayın. Akabinde açılan sayfada olan boş kutulara bilgileri girin ve kayıt ol tuşuna basın.

TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ!

TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı düzenlenecek etkinlikler sabah saat 09.00'da başlayıp 19.00'da sona eriyor. İşte 19-20-21-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinlik takvimi;

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:15
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