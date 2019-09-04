2019 TEKNOFEST ne zaman hangi tarihte?

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST'in başlamasına kısa bir süre kaldı. Ülkemizin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST'in bu yıl ne zaman yapılacağı katılım gösterecek vatandaşlarca merak konusu oldu. TEKNOFEST'te bu yıl ilkokul, ortaokul, lise, lisans, lisans üstü ve mezun seviyesinde 33 teknoloji yarışması yapılacak. Peki, 2019 TEKNOFEST ne zaman başlayacak? 2019 TEKNOFEST hangi tarihte? 2019 TEKNOFEST nerede yapılacak?

2019 TEKNOFEST ne zaman?

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2019 TEKNOFEST nerede yapılacak?

2019 TEKNOFEST organizasyonu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

2019 TEKNOFEST'te hangi yarışmalar olacak?

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar, uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra, roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.

TEKNOFEST 2019 kapsamında Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları düzenlenecek.

2019 TEKNOFEST'te ne kadar ödül verilecek?

Kazanan takımlara 2 milyon TL’nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat’a kadar alınmıştı. Yarışmacı takımları, para ödüllerinin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor.

TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri olmayı başardı. Geçen yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı.