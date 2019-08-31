0553 313 94 23

2019 Spor Toto Türkiye Amatör Açık şampiyonu Taner Yamaç oldu

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’NDA toplamda 301 (+13) gross skor oynayan Tamer Yamaç kupanın sahibi oldu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:38
2019 Spor Toto Türkiye Amatör Açık şampiyonu Taner Yamaç oldu

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’NDA toplamda 301 (+13) gross skor oynayan Tamer Yamaç kupanın sahibi oldu. Yamaç’a kupasını Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya verdi.


28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Silivri’de gerçekleştirilen olan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi.


Marmara Golf Sahası’nda yapılan organizasyonda Sueno Golf Kulübü, İGGA, Ant. Bahçeşehir, Kemer Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Serik BGA, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, National AGGA, National BGK, İzmir Golf Kulübü’den ve ferdi lisanslı 71 sporcu mücadele etti.


Oynanan müsabakanın final raundunun ardından erkekler grossda National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 301 (+13) gross skorla birinci, Berk Çelik 304 (+16) gross skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan 311 (+23) gross skorla üçüncü oldu.


Kadınlar grossda ise National BGK’dan İrem Demir ile Kemer Golf Kulübü’nden Mina Gençoğuz Play Off’a kaldılar. 18. Çukurda oynanan Play Off müsabakasının ilk oyunu berabere tamamlandı. İkinci kez tekrarlanan Play Off’un galibi İrem Demir oldu. Mina Gençoğuz ikinci sırada yer alırken, İGGA’dan Begüm Yılmaz 312 (+24) gross skorla üçüncü oldu.


Erkekler A kategorisinde National BGK’dan Veli Buğra Kuş toplamda 288 net skorla birinci, National AGGA’dan Berk Çelik 290 net skorla ikinci, Taurus Golf Kulübü’nden Durmuş Keçeli 291 net skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Mina Gençoğuz toplamda 281 net skorla birinci, National BGK’dan İrem Demir 288 net skorla ikinci, İGGA’dan Begüm Yılmaz 292 net skorla üçüncü basamakta yer aldı.


Erkekler B kategorisinde National BGK’dan Hasan Şekeroğlu toplamda 279 net skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Çelikoğlu 284 net skorla ikinci, Ant. Bahçeşehir’den Hüseyin Baser Çamur 295 net skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Klassis Golf Kulübü’nden Nazlı Yıldız toplamda 283 net skorla birinci, National BGK sporcularından Hatice Sarı 284 net skorla ikinci, Samsun Büyükşehir Golf Kulübü’nden Selen Oral 287 net skorla organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.


Dereceye giren sporcular için final raundunun ardından kupa töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya, Klassis Golf Kulübü Kurucu Başkanı Serdar Candar ve Klassis Golf Kulübü Genel Sekreteri Hazım Evrengil verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    1. TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    2. Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur..
    3. Pamukkale Rallisi tozu dumana kattı
    4. 'Kraliçe ve Johnson darbesi'ne öfke..
    5. ABD’nin İdlib’in kuzeyine düzenlediği..
    6. Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel..
    7. Futbol: TFF 1. Lig
    8. Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
    9. Süper Lig puan durumu! İşte, günün..
    10. Beşiktaş Park’ta seri 13 maça çıktı
    11. Beşiktaş taraftarı isyan etti
    12. Futbol: Süper Lig
    13. Futbol: Süper Lig
    14. Beytüşşebap Kaymakamı Pendik Faraşin..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av..
    16. Futbol: TFF 1.Lig
    17. GÜNCELLEME - Sakarya Ticaret Borsası..
    18. Kapadokya'da "Gaziantep Tanıtım..
    19. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile ilk..
    20. Nadal, ABD Açık'ta 4. turda
    21. 2019 Spor Toto Türkiye Amatör Açık..
    22. İran'dan ABD'ye rest
    23. Elazığ’da iki otomobil çarpıştı, biri..
    24. Bozüyük’te Yeniden Refah Partisi 1...
    25. Dünya devi Türkiye’de boks galası..
    26. Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
    27. Yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor
    28. GÜNCELLEME - Kırklareli'nde hayvan..
    29. İmamoğlu Batman'da düğün törenine..
    30. Ankara’da Dominik Büyükelçiliği’nin..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!