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2019 Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili Peygamberimiz’in (S.A.V) doğum günü olarak kutlanmakta. Peki, 2019 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne geliyor?

27 Eylül 2019 Cuma 23:04
2019 Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili Peygamberimiz’in (S.A.V) doğum günü olarak kutlanmakta. Peki, 2019 MevlitdKandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne geliyor?

Birçok kişi 2019 Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiğini aratmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan dini günler takviminde Mevlid Kandili’nin denk geldiği tarih paylaşılmıştı.

2019 Mevlit Kandili ne zaman?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Hz. Muhammed (s.a.v) 'in doğduğu gece Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanır. Kandil kelimesinde de, belli günlerde yakılan aydınlık anlamı mevcuttur. İkisini bir araya getirip de Mevlid Kandili dediğimizde, Resûlüllah (asv)'ın doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller hâtıra gelmektedir. Müslümanlar, her sene Rebiü'l-evvel ayının on ikinci gecesini dualarlar, hatimlerle, mevlid-i Şeriflerle ihta eder. Müslümanlar bu gecenin hürmetine, günahları için, alemin huzuru ve mutluluğu için, Müslümanların kurtuluşu için Rabbimiz'e dua ve niyazda bulunur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2019 Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma gecesi idrak edilecek.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 23:04
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