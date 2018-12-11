2019, mali disiplin ve tasarruf yılı olacak

Gelecek yıl bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar lira, reel kesim destekleri için de 32,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 12 gün sürecek bütçe maratonu öncesi dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Enflasyonla etkin mücadele

Kasım ayı itibarıyla tüketici enflasyonu bir önceki aya göre yıllık bazda 3,62 puan gerileyerek yüzde 21,62 olarak gerçekleşmiştir. Bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Kasım ayından sonra aralık ayında da devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerinin ve enerji fiyatlarında zam yapılmayacak olmasının etkisi ile enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı yakalayacağımıza inanıyoruz. Buna ilave olarak kurun daha istikrarlı patikaya oturması ve petrol fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Böylece Yeni Ekonomi Programı’ndaki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

Dış ticaret ve bankacılık sektörü

İhracatın dış ticarette artan korumacılık ve jeopolitik risklere rağmen 2018’de artışını sürdürerek kasımda yıllık bazda 168,1 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek değerine ulaştı. İnşallah yıl sonu itibarıyla 170 milyar dolarlık hedefi de yakalayacaktır.

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşın bankacılık sektörü sağlıklı ve güçlü yapısını korudu, finansal istikrarı ve reel ekonomiyi desteklemeye devam etti. Ayrıca YEP’te belirlediğimiz çerçevede bankaların mali yapıları ve aktif kaliteleri yakından izlenmekte ve sektörün mali yapısını güçlendirecek kapsamlı bir politika seti uygulanmaktadır.

Temel çıpamız mali disiplin

Bu yıl kamu maliyesini bir yandan mali alanı ve enflasyonla mücadeleyi desteklerken diğer yandan yapısal, konjonktürel ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde yürüttük. Bu dönemde kamu gelirlerini artıran önemli düzenlemeler yürürlüğe konulmuş, kamu giderlerinde tasarruf sağlayan kararlar alınmış, yapılan vergi düzenlemeleriyle enflasyonla mücadeleye katkı sağlanmıştır. Öte yandan yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyen nakdi ve vergisel teşvikler sağlanmış, gelir dağılımını ve sosyal adaleti pekiştiren düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ekonomik ve sosyal teşvikler mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet oluşturnuştur.

Tasarruf ön planda olacak

Yeni Ekonomi Programı’nda mali disiplini ekonomi politikasının temel çıpası olarak belirledik. Başta tasarruflar olmak üzere uygulamaya konulacak yapısal tedbirlerle, merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranını program dönemi boyunca yüzde 2’nin altında tutacağız. Bu çerçevede 2017’de yüzde 1,5 olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranının 2018’de yüzde 1,9, 2019’da ise yüzde 1,8 olacağını öngörüyoruz. Buna bağlı olarak 2017’de yüzde 1,8 olan genel devlet açığının GSYH’ye oranının 2018’de yüzde 2,4, 2019’de ise yüzde 1,6 olmasını hedefledik. Bu oranlar yüzde 3 olan Maastricht kriterinin oldukça altında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bütçe açıklarına kıyasla oldukça düşük düzeydedir.

Vergi gelirlerinin yüzde 21’i eğitime

2019’da da bütçeden en büyük payını eğitime ayırdıklarını söyleyen Albayrak, “Bu kaynağı 2019’da 161 milyar liraya çıkardık, böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17’sini doğrudan eğitime ayırdık” dedi. Bakan Albayrak sağlık alanındaki yatırım bütçesinin ise 157 milyar lira olarak planlandığını kaydetti.

Negatif havayı dağıttık

Bu yıl için açıklanan Hazine Finansman Programı’nda yüzde 110 seviyesinde öngörülen iç borç çevirme oranının yaşanılan tüm finansal saldırılara rağmen yüzde 95 seviyesinde gerçekleştirilmesini planlıyoruz. Türkiye’ye karşı gerçekleştirilen spekülatif ataklara karşı devreye aldığımız güçlü aksiyon adımlarıyla oluşturulmak istenen negatif havayı dağıttık.

YEP, güçlü karşılık buldu

Albayrak, sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi kapsamında Türkiye’nin en büyük Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracının geçen hafta gerçekleştirdik. 4 banka tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldi. Başarılı tahvil ihraçları, atılan adımlar ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) küresel finans çevrelerinde güçlü karşılık buldu.