0553 313 94 23

2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? 2019 Kurban bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2019 dini günler listesinde kurban bayramının tarihi de belli olmuş oldu. Müslümanlar için önemli bir ibadet dönemi olan 2019 Kurban Bayramı ne zaman olacak? 2019 Kurban Bayram'ında kaç gün bayram tatili olacak? Çalışanlar Kurban Bayramı 2019 kaç gün tatil olacağını merak ediyor. İşte yanıtı...

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:12
2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? 2019 Kurban bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2019 dini günler listesinde kurban bayramının tarihi de belli olmuş oldu. Müslümanlar için önemli bir ibadet dönemi olan 2019 Kurban Bayramı ne zaman olacak? 2019 Kurban Bayram'ında kaç gün bayram tatili olacak? Çalışanlar Kurban Bayramı 2019 kaç gün tatil olacağını merak ediyor. İşte yanıtı...

2019 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 4 gün boyunca kutlanan bir bayramdır. 10 Ağustos 2019 Cuma günü Arefe olarak başlayıp 14 Ağustos Çarşamba günü 4. günü ile son bulacaktır.

Kurban Bayramı'nın önemi nedir?

Sözlükte “yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

Neden Kurban keseriz?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:12
  1. 2019 kurban bayramı
  2. Kurban bayramı
  3. 2019 kurban bayramı kaç gün
  4. 2019 kurban bayramı ne zaman
  5. kurban bayramı ne zaman
  6. diyanet kurban bayramı
  7. kurban bayramının önemi nedir
  8. Neden Kurban keseriz
  9. kurban ibadeti
  10. Kurban ibadetinin faydaları nelerdir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    1. Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    3. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Sadık..
    4. Hatice Ruken Kılıç kimdir? DHKP/C’li..
    5. Mendi'nin acı günü
    6. DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu..
    7. Fatih'te korkunç olay! Minibüste ölü..
    8. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan..
    9. Grip nedeniyle hastanelik oldu, 27 gün..
    10. Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da..
    11. Rusya'daki temaslara ilişkin MSB'den..
    12. Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi..
    13. Aranan teröristler listesinde "mavi"..
    14. MSB heyetinin Rusya'daki temasları
    15. Güvercin sevgisi için 45 gün yaşam..
    16. CHP PM'den Eren Erdem'e çağrı
    17. Görenler inanamıyor! Obez kardeşler..
    18. 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil..
    19. Benzinlikteki kaza anı güvenlik..
    20. O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol..
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi