2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? 2019 Kurban bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2019 dini günler listesinde kurban bayramının tarihi de belli olmuş oldu. Müslümanlar için önemli bir ibadet dönemi olan 2019 Kurban Bayramı ne zaman olacak? 2019 Kurban Bayram'ında kaç gün bayram tatili olacak? Çalışanlar Kurban Bayramı 2019 kaç gün tatil olacağını merak ediyor. İşte yanıtı...

2019 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 4 gün boyunca kutlanan bir bayramdır. 10 Ağustos 2019 Cuma günü Arefe olarak başlayıp 14 Ağustos Çarşamba günü 4. günü ile son bulacaktır.

Kurban Bayramı'nın önemi nedir?

Sözlükte “yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

Neden Kurban keseriz?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.