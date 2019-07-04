2019 Jandarma ve sahil Güvenlik Fakültesi öğrenci başvuruları

Jandarma ve sahil Güvenlik Fakültesine Jandarma Genel Komutanlığına istihdam edilmek üzere öğrenci temini sınavı yapılacağı duyuruldu. 2019 Jandarma ve sahil Güvenlik Fakültesi öğrenci ön başvurular; 01 Temmuz 2019 günü başlayıp, 26 Temmuz 2019 günü saat 17.00’de sona erecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına öğrenci alımı başladı. Başvuru şartları neler?, Jandarma lise mezunu öğrenci alacak! Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi başvuruları ne zaman, Jandarma subay alımı 2019 ne zaman? Jandarma subay alımı 2019 başvuru yap.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Ankara ilinde bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu (JSGF’ye sadece J.Gn.K.lığı için öğrenci temin edilecektir.) miktarda subay yetiştiren, liseden sonra bir yılı İngilizce hazırlık (Sınavlarda başarılı olarak kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce muafiyet sınavına tabi tutulacaktır. Bu sınavda başarılı olanlar doğrudan 1’inci sınıftan başlayacaktır.) olmak üzere (5) yıl lisans (üniversite) düzeyinde eğitim-öğretim veren İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumudur. JSGF’de subay diplomasının yanısıra ulusal ve uluslararası lisans diploması da verilmektedir.

a. Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine (09 Eylül 2019) kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.

b. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;

(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150 veya üzerinde olmak,

(2) Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT);

- Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

- Sözel (SÖZ) puan türüne göre, sıralamada en az 50.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

- Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

(3) Şehit ve malul eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanların (EA, SÖZ, SAY) en az %80’ini almış olması gereklidir.

c. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine temin edilecek (220) öğrenci kontenjanının; (1) %65’i (143 öğrenci) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden (7 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(2) %25’i (55 Öğrenci) Sayısal (SAY) puan türünden (3 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(3)%10’u (22 Öğrenci) Sözel (SÖZ) puan türünden (1 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından) oluşacaktır.

ç. YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Ön başvuru yapan adaylar tercih ettiği puan türüne ve o puan türü için belirlenen kontenjana göre en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az on katı kadar adaya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.

a. Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Ön başvurular; 01 Temmuz 2019 günü başlayıp, 26 Temmuz 2019 günü saat

17.00’de sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için ‘‘Profil Bilgileri’’ bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır)

Jandarma va Sahil Güvenlik alım kılavuzu için tıklayınız