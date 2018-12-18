2019 istihdam yılı olacak

Bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşların bütçeleri TBMM’de görüşülmeye devam ederken, bakanlar da 2019 yılında yapılacak çalışmaların yanı sıra istihdama ilişkin de açıklamalarda bulundular. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı, 2019 hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

Sahada çalışan sağlık personelinin iş yükünü azaltmak ve hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına gelecek aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik atama yapacaklarını bildiren Koca, “2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin toplam sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz” dedi.

Bakanlığı’nın TBMM’deki bütçe görüşmelerinin ardından soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise engelli öğretmen adaylarına müjde verdi. 2003’ten bugüne 5 bin 37’si eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere 21 bin 662 engelli personel istihdamının sağlandığını bildiren Selçuk, ocak ayı başında engelli öğretmen alımının tekrar başlayacağını açıkladı. Selçuk, fiilen görev yapan engelli personel sayısının da 22 bin 567 olduğunu kaydetti.