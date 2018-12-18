THY- Euroleague
0553 313 94 23

2019 istihdam yılı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de görüşülmeye devam eden bütçe görüşmelerinde bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı, 2019 hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

18 Aralık 2018 Salı 10:18
2019 istihdam yılı olacak

Bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşların bütçeleri TBMM’de görüşülmeye devam ederken, bakanlar da 2019 yılında yapılacak çalışmaların yanı sıra istihdama ilişkin de açıklamalarda bulundular. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı, 2019 hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

Sahada çalışan sağlık personelinin iş yükünü azaltmak ve hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına gelecek aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik atama yapacaklarını bildiren Koca, “2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin toplam sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz” dedi.

Bakanlığı’nın TBMM’deki bütçe görüşmelerinin ardından soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise engelli öğretmen adaylarına müjde verdi. 2003’ten bugüne 5 bin 37’si eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere 21 bin 662 engelli personel istihdamının sağlandığını bildiren Selçuk, ocak ayı başında engelli öğretmen alımının tekrar başlayacağını açıkladı. Selçuk, fiilen görev yapan engelli personel sayısının da 22 bin 567 olduğunu kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:18
  1. TBMM
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. sağlık personelinin ataması
  4. bütçe görüşmeleri
  5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  6. engelli personel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli'ye gözaltı
    1. Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz..
    2. FETÖ şüphelisi eski öğretmen çift..
    3. Eski CHP'liye FETÖ soruşturması!..
    4. "Beşir'in Şam ziyaretinin hedefi Arap..
    5. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    6. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    7. Rusya, Kırım Yarımadasına konuşlanıyor
    8. Galatasaray HDİ Sigorta Rusya yolcusu
    9. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    10. Enerjide 2018 böyle geçti (1)
    11. Enerjide 2018 böyle geçti (2)
    12. Ekonomide 2018 böyle geçti (3)
    13. Ekonomide 2018 böyle geçti (2)
    14. Ekonomide 2018 böyle geçti (1)
    15. Mevlana Celalettin Rumi sözleri
    16. Suriyeli Şeyma, ABD'deki ırkçı saldırı..
    17. Medipol Sağlık Grubu "Altın Marka"da..
    18. Şiddete uğrayan papağan koruma altında
    19. EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni..
    20. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek