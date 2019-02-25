"2019 İstihdam Seferberliği" başlatıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atıyor, kampanyayı 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatıyoruz." dedi.

TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TOBB'un ortaklaşa düzenlediği "İstihdam Seferberliği 2019" programında konuşan Hisarcıklıoğlu, istihdama yönelik tarihi desteklerin tanıtımını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda yeni istihdam seferberliği başlatılması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atıyor, kampanyayı 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatıyoruz. Bu kampanyanın yaygın şekilde tanıtılması ve en geniş katılımın sağlanması için TOBB olarak 81 ilde ve 160 ilçede çalışacağız." ifadesini kullandı.

- İş dünyasına çağrı

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasına "Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alıp hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun." çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, "Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, 'Burada iş var, aş var, gelecek var' diyoruz." diye konuştu.



