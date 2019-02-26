“2019 İstihdam Seferberliği” başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atıyor, kampanyayı ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla başlatıyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, ‘Burada iş var, aş var, gelecek var’ diyoruz” diye konuştu.

“81 ilde, 160 ilçede çalışacağız”

“Bu kampanyanın yaygın şekilde tanıtılması ve en geniş katılımın sağlanması için TOBB olarak 81 ilde ve 160 ilçede çalışacağız” ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, iş dünyasına şu çağrıda bulundu: “Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alıp hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun.”