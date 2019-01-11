0553 313 94 23

2019 İslam Kültür başkenti Kudüs oldu!

ISESCO Kudüs'ü '2019 İslam Kültür Başkenti' seçti. İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Müdürü Abdülaziz bin Osman Tuveycri’nin yaptığı açıklamada, Kudüs'ün taşıdığı kültür mirasları ile "2019 İslam Kültür Başkenti" olmasına karar verildiğini duyururken ve kültürel programların düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

11 Ocak 2019 Cuma 17:05
2019 İslam Kültür başkenti Kudüs oldu!

ISESCO Kudüs'ü '2019 İslam Kültür Başkenti' seçti. İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Müdürü Abdülaziz bin Osman Tuveycri’nin yaptığı açıklamada, Kudüs'ün taşıdığı kültür mirasları ile "2019 İslam Kültür Başkenti" olmasına karar verildiğini duyururken ve kültürel programların düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

kudüs

Fas'ın başkenti Rabat'ta, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) 2019 İslam Dünyası Miras Yılı Deklarasyonu ile ilgili basın toplantısında konuşan ISESCO Genel Müdürü Abdülaziz bin Osman Tuveycri, organizasyonun, Kudüs'teki kültürel mirasın korunmasına yönelik İslami ve uluslararası desteğin artırılması için kapsamlı bir program başlattığını söyledi.

kudüs2

Tuveycri, ISESCO tarafından Arap dünyası bazında Kudüs'ün 2019 İslam Kültür Başkenti ve İslam Kültürü Daimi Başkenti olmasına karar verildiğini ifade etti.

Ayrıca Tuveycri, organizasyona üye ülkelerdeki ilgili makamları, genel olarak mirasın özelde de çekişmeli bölgelerdeki mirasın korunması konusunda bilinç düzeyini artırmak için projeler ve kültürel programlar düzenleyerek bu girişimi desteklemeye çağırdı.

Tuveycri, 2019 İslam kültür başkentlerinin Kudüs'le kardeş şehir ilan edilmesi ve bu ülkelerden her birinde kültür başkenti programları çerçevesinde bir haftanın Kudüs'e tahsis edilmesini istedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:05
  1. kudüs
  2. ısesco
  3. 2019 kültür başkenti ve islam kültürü daimi başkenti
  4. kudüs 2019 kültür başkenti
  5. 2019 kültür başkenti neresi
  6. kudüs nerenin başkenti
  7. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  8. kültür
  9. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diabate Sivasspor'da
    1. Diabate Sivasspor'da
    2. Yıldız Tilbe'den Canan Karatay'a destek
    3. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    5. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    6. Erdoğan: "Şu anda 1 milyonun üzerinde..
    7. Göbeklitepe 2019 Unesco Dünya tarih..
    8. AK Parti Araklı belediye başkan adayı..
    9. Açıklama geldi: 200 bin Suriyeli..
    10. Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış..
    11. Muhtarlık seçmen listesi sorgulama
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Kimi..
    13. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    14. Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi..
    15. Türk heyeti ABD'ye gidiyor! Detaylar..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini..
    17. Yaralı dağ keçisini jandarma kurtardı
    18. Dev banka altın için fiyat tahminini..
    19. Yunanistan'dan Almanya'ya 'savaş..
    20. ÖKK davasında ara karar
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!