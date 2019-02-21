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2019 iPhone modellerinde hangi özellikler olacak? 2019 Apple iPhone modelleri

Milyonlarca kişi gözünü Apple'ın 2019 iPhone modellerine çevrilmiş durumda. Son zamanlarda ilginç konsept tasarımı ile sık sık gündeme gelen 2019 iPhone modelleri, aktarılan raporlar dahilinde daha da detaylı hale getirildi. Peki, 2019 iPhone modellerinde hangi özellikler olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

21 Şubat 2019 Perşembe 13:45
2019 iPhone modellerinde hangi özellikler olacak? 2019 Apple iPhone modelleri

Milyonlarca kişi gözünü Apple'ın 2019 iPhone modellerine çevrilmiş durumda. Son zamanlarda ilginç konsept tasarımı ile sık sık gündeme gelen 2019 iPhone modelleri, aktarılan raporlar dahilinde daha da detaylı hale getirildi. Peki, 2019 iPhone modellerinde hangi özellikler olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

2019 iPhone modellerinde hangi özellikler olacak?

Teknoloji devi Apple, her sene olduğu gibi 2019 yılında da yeni iPhone, iPad ve MacBook modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Yeni ürün ve modeller ilgili internette bol bol söylentiler dolansa da, yatırımcıların bile takip ettiği güvenilir analizciler de bulunuyor.

Geçen sene çıkan yeni iPhone modellerini (iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR)  ekran boyutları da dahil olmak üzere pek çok özelliğini önceden doğru tahmin eden Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu kişilerin başında geliyor. Ve Kuo 2019’da çıkması beklenen Apple ürünleri ve yeni özellikleriyle ilgili son tahminlerini paylaştı.

İşte 9to5Mac’in yayınladığı Kuo’nun tahminlerine göre 2019’da Apple iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch’ta şu yenilikleri yapacak:

2019 model iPhone'un beklenen özellikleri

Öncelikle bu yıl çıkacak olan iPhone modellerinin aynı ekran boyutlarına hatta aynı çentik boyutlarına sahip olması bekleniyor. Ancak iPhone XR’ın yerini alacak akıllı telefonda OLED ekran yerine LCD kullanılması muhtemel.

Bunun dışında bütün modellerin yeni bir Face ID sistemi ile donatılacağı, geliştirilmiş batarya ve buzlu cam kasaya sahip olacağı belirtiliyor. Daha ilginci ise ultra geniş bantlı iç mekan navigasyon radyosu ile çift taraflı kablosuz şarj özelliği de yeni modellere eklenecek.

Yeni iPad ve Macbook'lar 

Bu yıl çıkması beklenen yeni iPad Pro modelleri ise bambaşka bir işlemciye sahip olabilir. 9.7 inç olan olan iPad Pro modeli, 10.2 inç’e yükselebilir. Apple Watch’ın kalp EKG özelliği 2019’da daha fazla ülkede hizmete açılacak.  Ayrıca fazladan bir yeni seramik kasa seçeneğini kullanıcılara sunulacak.

2019 yılında çıkacak olan Macbook Pro, 16 inç’lik ekran büyüklüğü ile 2012’den beri piyasaya çıkmış bütün modellerden daha büyük ekrana sahip olacak. Kuo’nun açıklamasına göre 13 inç’lik MacBook Pro ise muhtemelen 32 GB RAM’e sahip olacak.

Bu RAM miktarı şimdilik sadece 15 inçlik modellerde mevcut bulunmakta. Ayrıca Apple’ın mini-LED benzeri arkadan ışıklandırmalı dizayna sahip 31.6 inç boyutunda 6K ekranı da piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:45
  1. 2019 iPhone modelleri
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  10. Yeni iPad ve Macbook'lar

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