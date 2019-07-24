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2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:23
2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı açıklandı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun resmi parçası ABD'li ses sanatçısı Jason Derulo'nun hazırladığı ve Çinli şarkıcı Tia Ray'in de eşlik ettiği 'Şampiyon' isimli şarkı oldu.

'Şampiyon' adıyla yayımlanan parça, farklı kıtalardaki basketbolcu ve taraftarlar arasındaki birliği de temsil ediyor.

Ayrıca Derulo, şarkının bazı bölümlerini Mandarin dilinde (Çince) söylüyor.

2019 FIBA Dünya Kupası, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.



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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:23
  1. Basketbol
  2. FIBA 2019 Dünya Kupası
  3. Jason Derulo
  4. Tia Ray

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