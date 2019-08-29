2019 FIBA Dünya Kupası'nda G Grubu: Dominik Cumhuriyeti





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Dominik Cumhuriyeti Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın G Grubu'nda Fransa, Almanya ve Ürdün ile mücadele edecek.

Fransa'nın favori olduğu grupta ilk 2'ye girerek son 16 turuna yükselmek için çabalayacak Karayip temsilcisinin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:





- Kupaya katılım macerası





Dominik Cumhuriyeti, Dünya Kupası'na Amerika elemelerinde en iyi 4. kontenjanından geldi.

Dünya Kupası Amerika elemelerinde nispeten kolay bir grupta yer alan Dominik Cumhuriyeti, ilk turda Kanada, Virgin Adaları ve Bahamalar ile mücadele etti. Grubu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamlayan Karayip ülkesi, ikinci tura yükseldi.

İkinci turda Brezilya, Venezuela ve Şili ile karşılaşan Dominik Cumhuriyeti, üçer galibiyet ve yenilgi aldı. Karayip temsilcisi, ilk üç takımın Dünya Kupası vizesi alacağı grubu toplamda 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Dominik Cumhuriyeti, iki gruptaki en iyi 4. kontenjanından diğer grup dördüncüsü Uruguay'ı 1 galibiyetle geçerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.





- Dünya Kupası geçmişi





Dominik Cumhuriyeti, 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Dünya sıralamasının 19. basamağında bulunan ülke, ilk kez 1978'de Filipinler'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sahaya çıktı. Karayip temsilcisi, ikinci kez İspanya'da 2014'te düzenlenen şampiyonaya katıldı.

İlk şampiyonada 12. olan Dominik Cumhuriyeti, ikinci organizasyonda ise son 16 turunda elendi.

Tarihinde Dünya Kupası'nda 13 maç yapan Dominik Cumhuriyeti, bu karşılaşmalardan 4'ünü kazandı, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.





- Kadro





THY Avrupa Ligi takımlarından Gran Canaria'da forma giyen forvet Eulis Baez takımı adına dikkati çeken basketbolcu konumunda.

Arjantinli başantrenör Nestor Garcia'nın çalıştırdığı Dominik Cumhuriyeti'nin 12 kişilik Dünya Kupası kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Eulis Baez, Juan Garcia, Victor Liz, Rigoberto Mendoza, Luis Montero, Dagoberto Pena, Ronald Ramon, Ronald Roberts, Sadiel Rojas, Gelvis Solano, Juan Miguel Suero, Eloy Vargas.

- Maç takvimi





Dominik Cumhuriyeti'nin Shenzhen kentindeki Shenzhen Körfezi Spor Salonu'nda oynayacağı G Grubu maçlarının TSİ programı şöyle:



1 Eylül Pazar:

11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün

3 Eylül Salı:

11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti

5 Eylül Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa



