2019 esnaf için toparlanma yılı olacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz aylarda hissedilen ekonomik dalgalanma nedeniyle esnaf ve sanatkarların 2018 yılını durgun geçirdiğini belirterek, “Toparlanmak ve harekete geçmek için esnafımız 2019’u bekliyor” dedi.

Yasal düzenleme şart

2018 yılının zor geçtiğini söyleyen Palandöken, aileleri ve çalışanlarıyla sayıları yaklaşık 10 milyonu bulan esnaf ve sanatkârın taleplerine 2019 yılında da kulak verilmesi gerektiğini kaydetti. Palandöken başlıca sorunları ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

-Esnaf ve sanatkârın en büyük sorunu zincir marketlerle AVM’lerin haksız rekabetidir. Çalışma koşullarını düzenleyen Perakende Yasası günümüz şartlarına göre güncellenmelidir.

-İş yeri kiralarındaki stopaj vergisi kaldırılmalı. Vergi yükü esnafımızın değil, kira geliri elde eden mülk sahibinin üzerinde olmalı. Kira stopajının kaldırılmasıyla esnafımız rahat bir nefes alır.

-Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçüler başta olmak üzere tüm taşımacı esnafına, haksız rekabetin önüne geçilmesi için ticari akaryakıt verilmesi gerekiyor.

-SSK’lılar ile Bağ-Kurluların emekli olabilmesi için gereken prim gün sayıları eşitlenmeli.

Faizsiz kredi verilmeli

-Özel teşvik ve destek paketleri hazırlanmalı. Yeni iş yeri açacak esnafa 5 yıl süreyle vergi indirimiyle birlikte elektrik ve su fiyatlarında özel indirim sağlanmalı. Bankalar kredi verirken esnaf ve sanatkarın mali sicilini bahane ettiği için tüm bankaların uygulaması zorunlu olan etkin bir sicil affı çıkarılmalı. Kadın girişimci ve genç girişimci esnafa sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkânı sağlanmalı. Ülkemize gelen turistlerin şehirleri gezerek esnaf ve sanatkarımızdan alışveriş yapması için ‘her şey dahil’ sisteminden vazgeçilmeli. Yerel yönetimlere, vakıflara ya da devlete ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafımızın kira artışlarında enflasyon oranı dikkate alınmalı.