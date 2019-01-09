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2019 Dakar Rallisi

- Üçüncü etabı, otomobil kategorisinde Fransız Peterhansel, motosiklet sınıfında vatandaşı De Soultrait birinci bitirdi- Otomobil sürücüleri arasında Katarlı El-Attiyah, motosiklet sürücüleri arasında ise Şilili Quintanilla genel klasmanın zirvesinde yer aldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:57
2019 Dakar Rallisi


ANKARA (AA) - 2019 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet kategorisinde vatandaşı Xavier de Soultrait kazandı.

Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, San Juan de Marcona ile Arequipa kentleri arasındaki 331 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 54 dakika 31 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini takımından Stephane Peterhansel elde etti.

Etabı 2. sırada bitiren 2011 ve 2015 şampiyonu Naser el-Attiyah (Toyota Gazoo), toplam 8 saat 34 dakika 8 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğine yerleşti.

Katarlı pilotun 6 dakika 48 saniye arkasındaki Yezid el-Raci 2'nci, 7 dakika 3 saniye gerisindeki Peterhansel ise 3. sırada yer aldı.

Öte yandan 3. etap, 2010 ve 2018 şampiyonu Carlos Sainz için kabusa döndü. Aracının sol ön süspansiyonu kırılan Sainz, 3 saatten fazla zaman kaybetti.


- Barreda'nın kazasıyla liderlik Quintanilla'ya geçti


Motosiklet kategorisinde Yamalube Yamaha takımından Xavier de Soultrait, 4 saat 7 dakika 42 saniyelik derecesiyle üçüncü etapta birinciliğe ulaştı.

Genel klasman lideri Joan Barreda, 143. kilometrede yaptığı kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.

Böylece etabı 2. sırada tamamlayan Rockstar Energy Husqvarna takımından Pablo Quintanilla, 8 saat 34 dakika 28 saniyelik toplam zamanıyla genel klasman liderliğine yükseldi.

Şilili sürücüyü, 11 dakika 23 saniye geriden Kevin Benavides, 12 dakika 12 saniye geriden de 2017 şampiyonu Sam Sunderland takip etti.

Dakar Rallisi'nin 4. etabı, yarın Arequipa ile Tacna kentleri arasındaki 405 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başkent Lima son bulacak.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:57
  1. Dakar Rallisi
  2. Naser El-Attiyah
  3. Pablo Quintanilla
  4. Stephane Peterhansel
  5. Xavier de Soultrait

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