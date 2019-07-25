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2019 Bekçi sınav sonuçları açıklandı mı? 13 Temmuz Bekçilik sınavları

13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınav sonuçlarına ilişkin beklenen haber geldi ve bekçilik yazılı sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren Bekçilik sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte bekçiliik sınavının açıklanacağı tarih...

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:14
2019 Bekçi sınav sonuçları açıklandı mı? 13 Temmuz Bekçilik sınavları

13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınav sonuçlarına ilişkin beklenen haber geldi ve bekçilik yazılı sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren Bekçilik sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte bekçiliik sınavının açıklanacağı tarih...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 7 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

SÖZLÜ SINAV

1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

3. Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:14
  1. bekçilik sınavı
  2. bekçilik sınav sonuçları
  3. bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
  4. 13 temmuz bekçilik sınav sonu
  5. bekçilik sınav şartları

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